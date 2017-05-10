به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پناه محمودی نیا ظهر چهارشنبه در جمع فعالان تبلیغی با اشاره به حدیث افضل الاعمال انتظار فرج از پیامبر اسلام گفت: هر کس به مرام و مکتبی عقیده داشته باشد و آن را درست و به حق بشناسد باید برای ترویج و تبلیغ آن بکوشد و جذب حداکثری در راه عقیده خود داشته باشد.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: از دیرباز کافران و فاسقان و لاابالی‌ها سعی در بی دین کردن و سوق دادن آحاد مردم به سوی کفر و فسق می‌کردند و در مقابل آنها پیامبران و امامان و صالحان و مصلحان کوشیده‌اند مردم را نجات دهند و به ایمان و پاکی و راه حق هدایت کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد که کسانی که عقیده به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و انتظار آمدن آن مصلح جهانی را دارند فرهنگ انتظار را در جامعه نهادینه کنند و با تمام وجود در مقابل امواج بی‌دینی و ترویج گناه و سست‌کردن اعتقادات مردم با تمام قامت بایستند و شوق حضرت مهدی و انتظار ظهور را در دل‌ها روشن کنند.

حجت الاسلام محمودی نیا گفت: امروز روزی است که پیروان حقیقی فرهنگ انتظار باید عالمانه به شبهات پیرامون مهدویت پاسخ دهند و گرفتاران در شبهات را نجات دهند، لذا عالمان دین و رهروان حقیقی مهدویت باید کاری کنند تا شور مهدی باوری و شوق انتظار فراگیر شود و پیام عملی انتظار که همان انتظار ظهور منجی است که دنیا را پر از عدل و داد می کند با برنامه ریزی برای اصلاح مفاسد زمینه ساز عصر ظهور شود.

معاون پژوهشی آموزشی و فرهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: مسلمانان و شیعیان منتظر همچنان که در تب و تاب امام زمان و فرا رسیدن دوران ظهورش می سوزند باید این تب و تاب عشق را به دیگران منتقل کنند و به تربیت نسل منتظر پردازند و عشق به عدالت و قسط را در جامعه با تمام وجود احیا کنند و درون جان ها به برکت این عقیده و باور جان بگیرد و منور شود.

وی اضافه کرد: ترویج و تبلیغ فرهنگ انتظار از اصلی‌ترین راه های یاری دین در این عصر غربت است چون خداوند امام زمان را برای گسترش حق و نابودی باطل و بلندآوازه کردن دین و خاموش کردن ضلالت و گمراهی حفظ کرده است.