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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

معاون تبلیغات اسلامی بوشهر:

ترویج فرهنگ انتظار از اصلی‌ترین راه‌های یاری دین در عصر کنونی است

ترویج فرهنگ انتظار از اصلی‌ترین راه‌های یاری دین در عصر کنونی است

بوشهر - معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: ترویج و تبلیغ فرهنگ انتظار از اصلی‌ترین راه های یاری دین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پناه محمودی نیا ظهر چهارشنبه در جمع فعالان تبلیغی با اشاره به حدیث افضل الاعمال انتظار فرج از پیامبر اسلام گفت: هر کس به مرام و مکتبی عقیده داشته باشد و آن را درست و به حق بشناسد باید برای ترویج و تبلیغ آن بکوشد و جذب حداکثری در راه عقیده خود داشته باشد.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: از دیرباز کافران و فاسقان و لاابالی‌ها سعی در بی دین کردن و سوق دادن آحاد مردم به سوی کفر و فسق می‌کردند و در مقابل آنها پیامبران و امامان و صالحان و مصلحان کوشیده‌اند مردم را نجات دهند و به ایمان و پاکی و راه حق هدایت کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد که کسانی که عقیده به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و انتظار آمدن آن مصلح جهانی را دارند فرهنگ انتظار را در جامعه نهادینه کنند و با تمام وجود در مقابل امواج بی‌دینی و ترویج گناه و سست‌کردن اعتقادات مردم با تمام قامت بایستند و شوق حضرت مهدی و انتظار ظهور را در دل‌ها روشن کنند.

حجت الاسلام محمودی نیا گفت: امروز روزی است که پیروان حقیقی فرهنگ انتظار باید عالمانه به شبهات پیرامون مهدویت پاسخ دهند و گرفتاران در شبهات را نجات دهند، لذا عالمان دین و رهروان حقیقی مهدویت باید کاری کنند تا شور مهدی باوری و شوق انتظار فراگیر شود و پیام عملی انتظار که همان انتظار ظهور منجی است که دنیا را پر از عدل و داد می کند با برنامه ریزی برای اصلاح مفاسد زمینه ساز عصر ظهور شود.

معاون پژوهشی آموزشی و فرهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: مسلمانان و شیعیان منتظر همچنان که در تب و تاب امام زمان و فرا رسیدن دوران ظهورش می سوزند  باید این تب و تاب عشق را به دیگران منتقل کنند و به تربیت نسل منتظر پردازند و عشق به عدالت و قسط را در جامعه با تمام وجود احیا کنند و درون جان ها به برکت این عقیده و باور جان بگیرد و منور شود.

وی اضافه کرد: ترویج و تبلیغ فرهنگ انتظار از اصلی‌ترین راه های یاری دین در این عصر غربت است چون خداوند امام زمان را برای گسترش حق و نابودی باطل و بلندآوازه کردن دین و خاموش کردن ضلالت و گمراهی حفظ کرده است.

کد مطلب 3975498

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