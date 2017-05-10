به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمی اعلام کرد: کار پشم‌چینی دام‌های عشایر در استان تا اواخر اردیبهشت ماه استمرار دارد.

وی عنوان کرد: کار پشم چینی عشایر از ۲۰ فروردین سال جاری آغاز و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد.

وی افزود: پشم‌چینی با مراسم و آیین‌های زیبای محلی به صورت همیاری سنتی انجام می گیرد و افراد عشایر به صورت دسته جمعی و همسایه به همسایه کار چیدن پشم دام را انجام می‌دهند.

مدیرکل امور عشایری استان تصریح کرد: پس از اتمام چیدن پشم دام هر کدام از عشایر کار چیدن همسایه بعدی آغاز می‌شود، در این روز صاحب خانه با قربانی گوسفند برای همسایگانی که درپشم چینی دام کمک می‌کنند پذیرایی می‌کند.