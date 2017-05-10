  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

مدیرکل امور عشایری استان ایلام خبر داد:

آغاز فصل پشم‌چینی دام‌های عشایر استان ایلام

آغاز فصل پشم‌چینی دام‌های عشایر استان ایلام

ایلام-مدیرکل امور عشایری استان ایلام از آغاز فصل پشم چینی دام‌های عشایر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمی اعلام کرد: کار پشم‌چینی دام‌های عشایر در استان تا اواخر اردیبهشت ماه استمرار دارد.

وی عنوان کرد: کار پشم چینی عشایر از ۲۰ فروردین سال جاری آغاز و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد.

وی افزود: پشم‌چینی با مراسم و آیین‌های زیبای محلی به صورت همیاری سنتی انجام می گیرد و افراد عشایر به صورت دسته جمعی و همسایه به همسایه کار چیدن پشم دام را انجام می‌دهند.

مدیرکل امور عشایری استان تصریح کرد: پس از اتمام چیدن پشم دام هر کدام از عشایر کار چیدن همسایه بعدی آغاز می‌شود، در این روز صاحب خانه با قربانی گوسفند برای همسایگانی که درپشم چینی دام کمک می‌کنند پذیرایی می‌کند.

کد مطلب 3975508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها