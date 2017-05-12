آگهی استخدام خلبان خارجی از سوی هما/حقوق پیشنهادی، ۱۱ هزار دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اخیر در سایت بین المللی کاریابی ویژه خلبانان آگهی جذب خلبان ای تی آر ۷۲ ـ ۶۰۰ را منتشر کرده است.

بر اساس آنچه در این آگهی آمده، ایران ایر تعداد خلبانان مورد نیاز خود را ذکر نکرده؛ اما میزان حقوق پرداختی آنها را ماهانه ۱۱ هزار دلار آمریکا عنوان کرده است.

همچنین هما در این آگهی اعلام کرده که با خلبانان مورد نیاز قرارداد کوتاه مدت یک تا چهار ماهه منعقد می شود ضمن اینکه زمان آغاز قراردادها نیز اول می ۲۰۱۷ (۱۱ اردیبهشت ماه جاری) خواهد بود. به عبارت دیگر ایران ایر به خلبانان استخدامی خود بابت روزهای گذشته و پروازهای انجام نشده نیز حقوق خواهد داد.

از دیگر ویژگی های جذب خلبانان در این آگهی، علاوه بر پرداخت حقوق بالا، ارائه محل اقامت و سرویس رفت و برگشت به فرودگاه برای خلبانان استخدامی به صورت رایگان و به عنوان یکی از وظایف ایرلاین عنوان شده است.

ایران ایر نیز شرایط استخدام خود را مواردی چون داشتن مدرک پرواز از ایکائو (سازمان جهانی هواپیمایی) یا ایزا (آژانس ایمنی هوانوردی اروپا)، مدرک آشنایی با امداد پزشکی درجه یک، مدرک تسلط به پرواز با ای تی آر ۷۲- ۶۰۰، داشتن حداقل هزار و ۵۰۰ ساعت پرواز با این مدل از هواپیماها، گذشت حداکثر یک سال از زمان آخرین پرواز با ای تی آر و برخی موارد دیگر اعلام کرده است.

لینک آگهی استخدام خلبان از سوی هما:

https://www.pilothiring.com/pilot-jobs/ATR۷۲-۶۰۰-Captains-۲۴۹۲۹.html

عضو هیئت مدیره انجمن خلبانان: هما به خلبانان ایرانی ۲ هزار دلار حقوق می دهد

کاپیتان بهزاد صداقت نیا، عضو هیئت مدیره انجمن خلبانان ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۴۰۰ تا ۴۸۰ خلبان بیکار در کشور از مجموع هزار ۴۰۰ خلبان آموزش دیده، درباره مشکل پرداختی این خلبانان گفت: میزان حقوق پرداختی در ایران به یک خلبان مجرب ایرانی در بهترین حالت که معمولا از سوی هما پرداخت می شود، کمتر از ۲ هزار دلار است.

به گفته وی موارد زیادی در ایران داریم که ایرلاین ها حقوق خلبانان را به موقع پرداخت نمی کنند و معوقات آنها به قدری زیاد می شود که تهیه این مبلغ از عهده ایرلاین بدهکار خارج است. حتی در برخی موارد نیز خلبانان طلبکار از بازپس گیری مطالبات خود منصرف می شوند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تعداد زیادی از خلبانان فعلی کشور قابلیت پرواز با جت را دارا بوده و نسبت به بسیاری از خلبانان خارجی از توانایی های گسترده ای در هدایت هواپیما برخوردارند.