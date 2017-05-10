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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

صندوق الکترونیکی أخذ آرا در قزوین رونمایی شد

صندوق الکترونیکی أخذ آرا در قزوین رونمایی شد

قزوین- صندوق الکترونیکی أخذ آرا انتخابات در استان با حضور استاندار قزوین رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان و اعضای هیئت های نظارت و بازرسی استان ظهر چهارشنبه از صندوق الکترونیکی اخذ آرا در استان قزوین رونمائی شد.

فریدون همتی استاندار قزوین در این مراسم اظهار کرد: برای اولین بار در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری انتخابات شوراها در شش شهر استان بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این شهرها با همکاری دستگاه ارتباطات و همکارانی که در حوزه IT فعال هستند ۴۹۶ شعبه با یک هزار و ۵۳۰ صندوق الکترونیک آماده أخذ آرای مردم است.

همتی بیان کرد: استفاده از این تکنولوژی در انتخابات سرعت عمل را افزایش داده و سلامت انتخابات را در سطح وسیعی تضمین می‌کند.

رقابت ۵۱۶۰ کاندیدا از فردا

سید سعید شاهرخی رئیس ستاد انتخابات استان قزوین نیز در این مراسم اظهار کرد: حضور داوطلبان مرد و زن در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود:تاکنون پنج هزار و ۱۶۰ نفر در عرصه رقابت شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی ماندند که از فردا به صورت رسمی کار تبلیغات خود را آغاز می‌کنند.

پنج هزار و ۵۱۸ نفر در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قزوین ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره قبل ۱۹.۲ درصد افزایش داشته است.
 

کد مطلب 3975573

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