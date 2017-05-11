جشن تکلیف ۵۰۰ دانش آموز دختر مدارس صومعه سرا برگزار شد

معاون امور پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش صومعه سرا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نماز بهترین وسیله برای ارتباط با خدا است.

پرویز امیدی با بیان اینکه جشن تکلیف، آغاز درخشش روح خداپرستی در میان این فرشتگان زمینی است، افزود: اگر از ابتدای رسیدن به سن تکلیف در انجام فرایض و واجبات خود تلاش کنند هیچگاه اسیر هوای نفس نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم با هدف آشنایی دانش آموزان با آموزه های دینی همزمان با ورود به سن بلوغ برگزار شده است.

معاون امور پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش صومعه سرا تصریح کرد: فرهنگ انسان ساز نماز و رعایت حجاب اسلامی و آشنایی دانش آموزان با مراجع تقلید از مهم ترین برنامه هایی است که تلاش می کنیم تا به بهترین شکل به دانش آموزان دختر آموزش دهیم.

در پایان مراسم نیز بعداز اقامه دو رکعت نماز توسط دانش آموزان دختر و برگزاری برنامه های فرهنگی و آموزشی، سوگندنامه نیز قرائت شد.