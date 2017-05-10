روز قدس مختص ملت های آزادی خواه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تقی زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت:در این جمع دینی اندیشه و شخصیت معمار کبیر انقلاب، کسی که حکومت ۳۵۰۰ساله طاعوت را سرنگون کرد پاس می داریم.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) یک انسان کامل بود و از انسانی تکریم می کنیم که استقلال و عزت را به مردم ایران هدیه داد.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مردم سالاری، قانون گرایی، دعوت مردم دنیا به اسلام، تبیین سیاست های خارجی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، برقراری رابطه دین و سیاست، آزادی بیان و... از جمله محورهای وحدت و ارکان معمار کبیر انقلاب هستند که میتوانند تاثیرگذار باشند.

حجت الاسلام تقی زاده خاطرنشان کرد: تعامل در مفهوم ولایت فقیه در عصر کنونی در جامعه ضروری است؛ اگر روحیه انقلابی گری را از ما بگیرند، ما چیزی برای بیان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به راهپیمایی روز قدس افزود: روز قدس امسال را با شکوه تر از روزقدس سال های قبل با آرمان آزادی فلسطین اشغالی برگزار خواهیم کرد و این روز متعلق به قشر خاصی نیست و مختص ملت های آزادی خواه است.