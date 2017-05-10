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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

«الباجی قائد السبسی»:

روند دموکراسی در تونس در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد

روند دموکراسی در تونس در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد

رئیس جمهور تونس اعلام کرد که انقلاب دستاوردهایی داشته و رژیم سلطنتی مستبد را سرنگون کرده اما روند دموکراسی در تونس به صورت جدی و گسترده در معرض تهدید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس تاکید کرد که انقلاب این کشور دستاوردهایی داشته است.

وی در همین راستا تصریح کرد: انقلاب دستاوردهایی داشته و رژیم سلطنتی مستبد را سرنگون کرده و آزادی های زیادی برای مردم به وجود آورده است اما روند دموکراسی در تونس به صورت جدی و گسترده در معرض تهدید قرار دارد و ما خواستار گفتگوهای جدید میان گروه ها و احزاب هستیم.

رئیس جمهور تونس بیان داشت: برخی گروه ها در صدد گردآمدن پیرامون نهادهای اجرایی و قانون گذاری هستند. همه با وحدت ملی موافق هستند و زمانی که از دولت وحدت ملی سخن می گوییم نمی توان گفت که ما این دولت را برای فساد تاسیس می کنیم. من با مشارکت همگان و دولت وحدت ملی همراه هستم.

وی در پایان عنوان کرد: بدون سرمایه گذاری امکان توسعه و اشتغال زایی وجود ندارد. تصمیم گرفتیم که ارتش از مردم و نهادهای ملی و نفتی محافظت کند. صندوق بین المللی پول با کمک مالی به تونس برای حمایت از طرح دموکراسی ما موافقت کرد.

کد مطلب 3975619

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