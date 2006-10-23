احداث 2 مركز عرضه دام زنده در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديرعامل سازمان سردخانه ها و كشتارگاه هاي شهرداري تهران گفت: براي ساخت 2 مركز عرضه دام زنده مناطق يك ، 2 ، 4و 5 در نظر گرفته شده و مورد بررسي قرار گرفته است.

حسن طاهري در گفتگو با سما ، تصريح كرد: مراكز عرضه دام زنده بايد در حاشيه شهر واقع شود تا براي شهروندان مشكلاتي را به دنبال نداشته باشد به همين دليل مناطق حاشيه اي تهران براي ساخت اين 2 مركز در نظر گرفته شده است.

وي خاطرنشان كرد: ساخت مراكز عرضه دام زنده تحت نظر وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست صورت مي گيرد تا عرضه دام كاملا بهداشتي باشد و ساخت اين مراكز ، محيط زيست را با خطر مواجه نسازد.

طاهري از بازنگري در اساسنامه نظارت بر سردخانه ها و كشتارگاه ها خبر داد و اظهارداشت: بايد نظارت دقيقي بر عملكرد سردخانه ها و كشتارگاه ها صورت گيرد زيرا فعاليت آنها رابطه مستقيمي با سلامت افراد جامعه دارد و در اين راستا شوراي شهر تهران طرح مطرح شده تا شهرداري تهران دوباره مسئوليت نظارت بر كشتارگاه ها را بر عهده بگيرد.