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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

تا سال آينده صورت مي گيرد ؛

احداث 2 مركز عرضه دام زنده در تهران

شهرداري تهران تا سال آينده 2 مركز عرضه دام زنده را با هدف عرضه بهداشتي و سالم دام احداث مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديرعامل سازمان سردخانه ها و كشتارگاه هاي شهرداري تهران گفت: براي ساخت 2 مركز عرضه دام زنده مناطق يك ، 2 ، 4و 5 در نظر گرفته شده و مورد بررسي قرار گرفته است.

حسن طاهري در گفتگو با سما ، تصريح كرد: مراكز عرضه دام زنده بايد در حاشيه شهر واقع شود تا براي شهروندان مشكلاتي را به دنبال نداشته باشد به همين دليل مناطق حاشيه اي تهران براي ساخت اين 2 مركز در نظر گرفته شده است.

وي خاطرنشان كرد: ساخت مراكز عرضه دام زنده تحت نظر وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست صورت مي گيرد تا عرضه دام كاملا بهداشتي باشد و ساخت اين مراكز ، محيط زيست را با خطر مواجه نسازد.

طاهري از بازنگري در اساسنامه نظارت بر سردخانه ها و كشتارگاه ها خبر داد و اظهارداشت: بايد نظارت دقيقي بر عملكرد سردخانه ها و كشتارگاه ها صورت گيرد زيرا فعاليت آنها رابطه مستقيمي با سلامت افراد جامعه دارد و در اين راستا شوراي شهر تهران طرح مطرح شده تا شهرداري تهران دوباره مسئوليت نظارت بر كشتارگاه ها را بر عهده بگيرد.

کد مطلب 397565

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