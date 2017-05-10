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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

اخبار نبرد موصل؛

آزادسازی منطقه «الهرمات الثانیه»

آزادسازی منطقه «الهرمات الثانیه»

رئیس پلیس عراق از آزادسازی منطقه الهرمات الثانیه در غرب موصل و پیشروی به سوی محله الاقتصادیین در کرانه راست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق از آزادسازی منطقه الهرمات الثانیه در کرانه راست موصل خبر دادند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کر: نیروهای پلیس امروز منطقه الهرمات الثانیه را آزاد کرده اند. این نیروها ۳۰۰ متر به سوی محله الاقتصادیین پیشروی کردند.

یک منبع در استان نینوا قبلا از آزادسازی و انبار غلات آراد در کرانه راست موصل خبر داده بود.

از سوی دیگر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق اعلام کرد: بقیه مناطق تحت اشغال داعش در موصل قبل از شروع ماه رمضان پس گرفته خواهد شد.

وی افزود: داعشی ها در مناطق محدودی محاصره شده اند و این به دنبال پیشروی های نیروهای عراقی در جبهه شمالی شهر طی دو روز گذشته بوده است.

نیروهای عراقی قبلا منطقه الصناعه الشمالیه را بازپس گرفته بودند.

کد مطلب 3975651

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