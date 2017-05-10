حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وارد اسلامشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سفرهای استانی خود، لحظاتی پیش وارد اسلامشهر شد.

وی در بدو ورود به اسلامشهر توسط مردم این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.

سید ابراهیم رییسی تا لحظاتی دیگر در جمع مردم اسلامشهر سخنرانی خواهد کرد.

طبق برنامه حجت الاسلام حمزه محمدی امام جمعه واوان قبل از سخنرانی حجت الاسلام رییسی دقایقی به خیر مقدم می پردازد.

حجت الاسلام رئیسی پس از این برنامه به گلستان، رباط کریم و شهریار سفر می کند و در شهرهای گلستان و شهریار نیز ملاقات عمومی و سخنرانی دارد.