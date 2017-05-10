  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وارد اسلامشهر شد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وارد اسلامشهر شد

اسلامشهر- حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد شهرستان اسلامشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سفرهای استانی خود، لحظاتی پیش وارد اسلامشهر شد.

وی در بدو ورود به اسلامشهر توسط مردم این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.

سید ابراهیم رییسی تا لحظاتی دیگر در جمع مردم اسلامشهر سخنرانی خواهد کرد.

طبق برنامه حجت الاسلام حمزه محمدی امام جمعه واوان قبل از سخنرانی حجت الاسلام رییسی دقایقی به خیر مقدم می پردازد.

حجت الاسلام رئیسی پس از این برنامه به گلستان، رباط کریم و شهریار سفر می کند و در شهرهای گلستان و شهریار نیز ملاقات عمومی و سخنرانی دارد.

کد مطلب 3975663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها