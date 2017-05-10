به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تاسف از اظهارات آقای روحانی در همدان و ارومیه گفت: روحانی فضا را ملتهب میخواهد تا مطالبات مردم را پنهان کند.
وی با اشاره به چرایی اظهارات ساختارشکنانه روحانی، گفت: روحانی بر اساس نظرسنجیهای اخیر به این نتیجه رسیده است که بدلیل عدم اجرای وعدههای خود با ریزش رای روبرو است. لذا اطرافیان او گفته اند شما باید حرفهای ساختارشکنانه بزنید تا بتوانید آرای مخالفین را هم جمع کنید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه رویکرد رئیسجمهور در طرح اینگونه سخنان انحرافی است، اظهار کرد: او نباید به سمتی برود که فتنهگران برایش کف بزنند.
حبیبی با تاکید بر اینکه روحانی وارد خطوط قرمزها شده است گفت: اظهارات وی درهمدان نشان داد او اهداف خود را خارج از موضوع مورد بحث در رقابتها و نیز مطالبات معیشتی مردم دنبال میکند.
وی افزود: چون او در عمل به وعدههای اقتصادی دستش خالی است، مجبور است افکار عمومی را به سمتی هدایت کند که مردم از موضوع اصلی منحرف شوند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: روحانی در حال دیوارکشی بین دولت دهم و یازدهم است و نمیخواهد به کسی اجازه دهد تا به این طرف دیوار بیاید و کارنامه او را ارزیابی کند.
حبیبی با بیان اینکه روحانی رقبای خود را بدون ارائه حتی یک سند متهم به کاسبیتحریم میکند، گفت: این در حالی است که او از کاسبی برخی وزرای خود هیچ حرفی نمیزند.
وی خطاب به روحانی خاطرنشان کرد: شما نمیتوانید در ذهن مردم دیوارکشی کنید و بگویید حق ارزیابی عملکرد دولت یازدهم را ندارید. مردم با گوشت و پوست و استخوان خود کارکرد شما را لمس میکنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: آقای روحانی باید پاسخ بدهد که چه کسی تا به حال دیوار کشیدن در پیادهروها را ولو به تلویح بیان کرده است. روحانی باید پاسخ بدهد به چه دلیلی قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با منافقان جنایتکار و آدمکش که دستشان به خون هزاران نفر از مردم کوچه و بازار طرفدار انقلاب آلوده است را زیر سوال میبرد.
حبیبی اظهار کرد: روحانی باید پاسخ دهد که چرا موضوع مهم قدرت دفاعی ما را به موضوعات کوچکی مثل برجام گره میزند تا از آن استفاده انتخاباتی کند.
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