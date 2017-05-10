نخست وزیر ترکیه راهی انگلستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در چارچوب سفری رسمی و دیدار با «ترزا می» نخست وزیر انگلستان، ظهر امروز راهی لندن شد.



«مصطفی الیتاش» رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان و «حیاتی یازیجی» معاون این حزب، ایلدریم را در این سفر همراهی می کنند.



ایلدریم در جریان این سفر با ترزا می نخست وزیر انگلستان دیدار می کند. همچنین وی قرار است در کنفرانس بین المللی سومالی شرکت و دیدارهای دوجانبه ای را با رهبران دیگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس انجام دهد.