احزاب فاقد مجوز حق تبليغات انتخاباتي ندارند

به گزارش خبرنگار "مهر"، مجتبي ثمره هاشمي در حاشيه اولين نشست وزارت كشور با دبيران كل احزاب تحت عنوان احزاب و انتخابات كه شب گذشته در وزارت كشور برگزار شد درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: موضوع تعدادي از احزاب در دستور كار كميسيون ماده 10 احزاب قرار دارد و ممكن است تا زمان باقي مانده بررسي هايشان تمام شود لذا اكنون نمي توانم بگويم چه احزابي در انتخابات حضور و چه احزابي حضورنخواهند داشت.

وي ادامه داد: سعي مي كنيم تا دريكي دوهفته آينده تعداد جلسات كميسيون را زياد كنيم تا تكليف احزاب در انتخابات مشخص شود ولي هنوز تا زمان تبليغات زمان زيادي باقي است.

رئيس ستاد انتخابات كل كشور در پاسخ به اين سئوال كه چرا با خبرنگاران مصاحبه مطبوعاتي برگزار نمي كنيد، گفت : اكنون در حال انجام مصاحبه هستم و اگر ضرورت داشته باشد، مصاحبه مي كنيم.

ثمره هاشمي درخصوص وجود ميزاحزاب و ميزخبرنگاران درستاد انتخابات اظهار داشت : وزير كشوربا حضور نمايندگان احزاب و خبرنگاران درهنگام انتخابات موافق هستند.

وي برآورد از آمار ثبت نام كنندگان را با توجه به تمديد ساعت نام نويسي به آينده موكول كرد و خاطر نشان كرد: بايد كمي صبر كنيم تا آمار از كل كشور به دست ما برسد.

رئيس ستاد انتخابات كل كشور در پاسخ به اين سئوال كه شما به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور به فرانسه سفر كرده بوديد ،نتايج اين سفر چه بود، خاطر نشان كرد: روال كلي بر توسعه روابط متمركز است و روابط ما با فرانسه بايد توسعه بيشتري پيدا كند.