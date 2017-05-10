۲۶ هزار کودک بدون سرپرست در مراکز خصوصی نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی ساختمان شیرخوارگاه حضرت زهرا (س) در گرگان اظهار کرد: ممکن است در هر نظام و حکومتی افراد جامعه به دلیل بهره نبردن از فرصتهای برابر دچار آسیبها و مشکلاتی شوند اما این دولت و مردم هستند که باید با توانمند کردن این افراد و جامعهپذیر کردنشان به آنها کمک کند، کاری که سازمان بهزیستی در حال انجام آن است.
وی با بیان اینکه نیت نیکوکارانه تنها در پول خلاصه نمیشود، افزود: خیرین میتوانند از روشهای بسیاری برای انجام کارهای نیکوکارانه اقدام کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور فضای فیزیکی را یکی از استانداردهای رشد و تکامل نام برد و گفت: مربیان یکی دیگر از ابزارهای رشد و تکامل بهحساب میآیند.
محسنی بندپی افزود: به دلیل محروم بودن فرزندانی که تحت پوشش بهزیستی هستند و یا بد سرپرست هستند باید فضایی برای این کودکان فراهم شود تا بتوانند به رشد و تکامل برسند.
وی تصریح کرد: امید داریم سرعت به انجام رسیدن این پروژه به گونهای باشد که کمتر از یک سال دیگر شاهد افتتاح این مرکز باشیم.
بهزیستی برای نگهداری از کودکان بی سرپرست نیازمند همراهی خیرین است
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی برای نگهداری، مراقبت، رشد و تکامل کودکان بد سرپرست اقدام میکند و نیازمندیم در این مسیر خیرین ما را همراهی کنند.
محسنی بندپی اظهار کرد: ۴۵ هزار کودک تحت مراقبت بهزیستی در کشور هستند که ۲۶ هزار نفر از آنها در مراکز نگهداری کودکان غیردولتی نگهداری میشوند.
وی تصریح کرد: به شکل میانگین ۱۹ هزار کودک در سال توسط سازمان بهزیستی نگهداری میشوند که در طول سال به خانوادههای فاقد فرزند بهعنوان فرزند خوانده و سرپرستی تحویل داده میشوند.
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