غربی ها در پی ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه محمدی عصر چهارشنبه در جمع خیل مردم در مصلی اسلامشهر طی سخنانی، گفت: امروز رای دادن و حضور حداکثری پای صندوق رای بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اهمیت انتخاب اصلح ادامه داد: مردم ما با انتخاب فرد اصلح به دنیا نشان خواهند داد که این انقلاب همچنان زنده است.

امام جمعه واوان با اشاره به این که غرب در پی ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی است، گفت: برخی افراد می خواهند ناکارآمدی را به پای اسلام و انقلاب بگذارند اما اینطور نیست، اگر کار به اهلش سپرده شود مشکلات کشور حل می شود.

وی با بیان این که مردم در انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری کار را به اهلش واگذار می کنند، اضافه کرد: بحمدالله همگرایی نیروهای انقلابی در کشور سبب اجتماع عظیم مردمی برای حمایت از اهداف انقلاب اسلامی شده و این امر در شهرستان اسلامشهر به وضوح دیده می شود.

محمدی اضافه کرد: شهرستان اسلامشهر با حضور حداکثری مردم در انتخابات 29 اردیبهشت و انتخاب اصلح رو سفید خواهد شد و دشمنان اسلام و انقلاب و مستکبران جهانی را مایوس خواهند کرد.