وزارت جهادسازندگی را به عنوان قرارگاه محرومیت زدایی اعلام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های جهادی در بیانیه ای خطاب به قالیباف خواستند تا وزارت جهادسازندگی را به عنوان قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی کشور، احیا و در این حوزه از انبوه تجربیات نخبگان جهادی، بعنوان کادری متعهد و آشنا با مسائل مستضعفین، استفاده کند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ

حالمان خوب نیست؛ سالهاست که حالمان خوب نیست؛ سالهاست که در کوره دهات ها سعیمان خوب شدن حال ولی نعمتان انقلاب است، همان کوخ نشینان و پابرهنگان که همیشه دغدغه امام روح الله و امام خامنه ای بوده اند و هستند. ولی حیف که یک دست صدا ندارد برادر! از آن سال هایی که با اشتیاق و در اوایل جوانی و دانشجویی به مناطق محروم سفر می کردیم و با کوکان و نوجوانان روستا همبازی می شدیم و مسجد و مدرسه به همت اهالی می ساختیم سالها می گذرد و هنوز هم به روستاها می رویم ولی با یک تفاوت؛ کودکان و نوجوانان در روستا کمتر شده اند، جوانان به غیر ایام عید، همگی اگر اقبالی یارشان باشد در شغل های نازلی همچون باربری و جاروکشی و خدماتی و انتظامات فلان ارگان شاغلند و اما اگر نباشد، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، بزهکاری و حاشیه نشینی ما به ازای احوال ایشان شده، روستا خالی از روح زندگی و جوانان!

چشمان ما تار شد و خبری نیامد از عزم جدی برای حل مشکل محرومین و مستضعفین، خبری نشد از حقابه هیرمند، خبری نشد از برنامه ریزی دلسوزانه برای حمایت از کشاورزی، دامپروری، مشاغل مولد روستایی و کارآفرینی حال مردم خوب نیست، نه فقط از نداری و بیکاری و بی، در مناطق محروم، و ... خلاصه اش کنم برادر، در روستاها آتیه بودن، بیشتر از فقر، تبعیض حالشان را بد می کند، بیشتر از فقر، بی پناهی و نداشتن پشتوانه ای برای احقاق حقوقشان، حالشان را بد می کند ... سر قصه غصه ما جهادی ها دراز است و دلمان خون است از این حجم بی تفاوتی دولت ها به جامعه ای که بیش از ۳۵ درصد مردم ما را تشکیل می دهند و اتفاقا بخش مولد کشورمان هستندنه از جنس ۴ درصد زالو صفتان!! ما به فهم انقلابی مان که میراث پیر سفر کرده مان هست که برای همیشه راه را نشانمان داد و فرمودند: "آنهایی که در خانه های مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از همه رنج ها و مصیبت های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پا برهنه های محروم، تنها نارر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته اند، نباید. (همان، »به مسئولیت های کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند) ۵۵۵، ص۰۲ج و در وصیتنامه شان نوشتند:

و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.

رای مان را به شما اهدا می کنیم و در ضمیمه آن با شما حرف ها داریم: اول اینکه؛ از مرام و مسلک انقلابی و جهادی خود مانند برخی پیشینیان در میانه راه منصرف نشوی و تا آخر بالاترین افتخارت را سربازی ولی مظلوممان، امام مستضعفین حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای بدانی و از هر فرصتی فقط و فقط برای اعتلای انقلاب و خدمت به محرومین استفاده کنی و همه آنچه برخی پیشینیان در باندبازی و حزب گرایی کرده اند به گوشه ای وانهی و نشان خادمی ملت را تا واپسین لحظه بر هر امر دنیایی رجحان دهی تا حضرت رب عزت و سعادت ارزانیت سازد.

دوم اینکه؛ در فقدان قرارگاهی برای راهبری امور مستضعفین که نقش برنامه ریزی و فرماندهی عملیات را عهده دار شود، و در همهمه تاسیس وزارت هایی همچون وزارت گردشگری و یا وزارت جوانان و ... که شاید اهمیتشان به پای امور محرومین و پابرهنگان نرسد، از شما می خواهیم تا با حذف معاونت امورمناطق محروم و روستایی ریاست جمهوری، وزارت جهادسازندگی را به عنوان قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی کشور، احیا نمایید و در این حوزه از انبوه تجربیات نخبگان جهادی، بعنوان کادری متعهد و آشنا با مسائل مستضعفین، استفاده نمایید.

سوم اینکه؛ ماحصل سالها حضور گروه های جهادی در مناطق محروم و روستاها را می توان این چنین جمع بندی کرد که دو اقدام اساسی برای احیای روستا که خود بزرگترین عامل حل معضل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی می بایست در دستور کار قرارگیرد:، مترتب بر آن است و تامین منابع اب پایدار؛ اقدامات ریشه، دام، طرح توسعه مشاغل روستایی با رویکرد حمایت از کشاورزی برای احیای اقتصاد روستا متناسب با ظرفیت های منطقه ای و بومی بویژه در حوزه کشاورزی و اختصاص وقت و بودجه برای رونق کشاورزی نوین مبتنی بر بهره وری و حفارت از منابع آب و خاک کشور. برنامه ریزی و انجام عملیات های فرهنگی برای ایجاد روحیه تعاون و همکاری روستایی و نهضت مهاجرت معکوس به روستا لذا از شما خواهانیم تا به شرط توفیق در کارزار انتخابات، این موضوع در صدر اولویت های شما قرارگیرد.

چهارم اینکه، در حمایت از اقشار مستضعف بویژه کارگران، بیایید و در فرصت باقی مانده، اقدام انقلابی رونمایی کنید! ما بعنوان مردم ایران که دولت و نظام اسلامی را برای خدمتگزاری به خود انتخاب کرده ایم و اگر در این ! شایسته انتفاع از آن نیست، دولت نفعی هست، احدی بالاتر از مردم پیشنهاد می کنیم تا اعلام نمایید که در دولت مردم؛ همه امکانات رفاهی و انتفاعی دولت را به نفع مردم، ملی اعلام نمایید! به عنوان نمونه(مطلبی عرض کنم خدمتتان) اگر به منطقه فرح آباد ساری، مسافرتی نمایید شاهد هستید که کیلومترها از فرح آباد تا بابلسر، مجتمع های اقامتی ارگان های دولتی با ارزش چندصد میلیاردی تنها برای ۴ ماه، تحت تملک سازمان یا ارگان خاصی است و باقی ملت از آن بی بهره اند، حال آنکه اصل و بنیان این حداکثر امکانات می بایست متعلق به مردم و در دسترس اقشار مستضعف باشد بجای افرادی خاص با بهره های معین از بیت المال مسلمین!! این تنها نمونه ای از امکاناتی هست که می تواند ملی شود و با اولویت اقشار مستضعف، در اختیار ایشان قرار گیرد، شما حتما مصادیق بهتر و والاتری برای این موضوع خواهید یافت و به احتمال قریب به یقین موجی از امیدواری به روحیه خدمت رسانی شما در مردم ایجاد خواهد کرد!

پنجم اینکه؛ در حوزه مسکن بویژه برای اقشار مستضعف جامعه، طرحی نو تدوین شده است که اختصارا شمه ای از آن به استحضار می رسد، باشد که در فرصت باقیمانده بتوانید با طرح چنین راهکاری، موفق به بازگرداندن مناصب انقلابی به صالحان گردید.

طرح نامگذاری شده بعنوان بیمه مسکن؛ در این طرح بزرگترین معضل حوزه مسکن یعنی سرمایه اولیه با مشارکت خود مردم و همراهی دولت وارگانهای تابعه، حل شده است. در این طرح تمام اهتمام بر این است تا با حداقل ماونه ممکن و در یک بازه ۳ تا ۸ ساله با پرداخت مبالغی بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، مسکن نه به شکل انبوه و در شهرک های خارج از شهرها، بلکه در داخل شهرها و با بهبود بافت های فرسوده و توزیع مسکن در تمامی مناطق شهر، می توان عمده ای از نیاز به مسکن فعلی و آتی را پاسخگو بود و صدالبته با براه افتادن چرخ مسکن، بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با مسکن از رکود خارج شده و خود به یکی از مهمترین راهکارهای تحقق وعده ۵ میلیون شغل جنابعالی تبدیل خواهد شد.

ششم و اخر اینکه؛ با بررسی ساختار معیوب و ناکارآمد برکراتیک کشور، بر این باوریم که مهمترین پاشنه آشیل تحقق وعده های جنابعالی اینجاسن، لذا برای حفظ آبروی خودتان و از آن مهمتر بیت المال مسلمین هم که شده طرح آمایش ساختار اداری و تعدیل هزینه های جاری کشور را در دستور اولین و فوری ترین اقدامات آتی خود قراردهید و از محل منابع حاصل از آن تزریق یارانه تولید و اشتغال می تواند، تحقق یابد.

در پایان از خداوند منان مسئلت داریم تا حاکمان اشرافی و ناکارآمد را که این ایام بزرگترین مانع تحقق اهداف انقلاب و آرمان شهداست از مسند امور پایین کشیده و مناصب را به صالحان مجاهد و انقلابی بازگرداند.