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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۰۰

با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

کلنگ ساختمان شیرخوارگاه فاطمه زهرا (س) در گرگان به زمین زده شد

کلنگ ساختمان شیرخوارگاه فاطمه زهرا (س) در گرگان به زمین زده شد

گرگان - آیین کلنگ زنی ساختمان شیرخوارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان گلستان با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ زنی ساختمان شیرخوارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان گلستان عصر چهارشنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی گلستان در این مراسم گفت: در حال حاضر یک مرکز دولتی شیرخوارگاه در استان گلستان وجود دارد که کودکان تازه متولد شده تا سه سال در این مرکز نگهداری می‌شوند اما این مرکز مناسب تعداد زیادی از کودکان نیست.

ابراهیم غفاری اظهار کرد: این موضوع مورد توجه یکی از همکاران بازنشسته بهزیستی قرار گرفت و این زمین توسط «زهرا بیگم امیر لطیفی» به بهزیستی برای ساخت این شیرخوارگاه واگذار شده که در طی یک بازه زمانی یک یا دو ساله به بهره‎برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در استان گلستان ۳۰ مرکز غیردولتی تحت عنوان خانه کودک و نوجوانان وجود دارد، افزود: این مراکز متولی نگهداری کودکان سه تا ۶، ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال هستند.

غفاری اظهار کرد: این محل در سه‌ طبقه ۲۱۰ متری به مساحت ۵۰۰ متر مربع ساخته خواهد شد و در حال حاضر در شیرخوارگاه استان گلستان ۱۵ کودک نگهداری می‎شود.

کد مطلب 3975735

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