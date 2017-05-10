زمینه برای سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه زمینه برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری فراهم است، اظهار داشت: هم اکنون زیرساخت ها برای ورود سرمایه گذار و جذب سرمایه گذار در این استان وجود دارد.

وی عنوان کرد: ایجاد شغل در این استان از مهمترین اهداف سالجاری مسئولان به شمار می رود.

وی گفت: حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هدف اصلی مسئولان چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بخش خصوصی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان دارد.