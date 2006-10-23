مسعود فرخنده، كارگردان مجموعه تلويزيوني "صيام و تيام"، درباره پذيرش كارگرداني اين سريال به خبرنگار مهر گفت: "اين مجموعه به سفارش گروه كودك و نوجوان شبكه اول سيما تهيه شده و من در طراحي قصه با آقاي رنجبر همكاري كردم تا اينكه مجموعه اي 30 قسمتي شكل گرفت. قصه هاي ساده اين مجموعه من را براي كارگرداني ترغيب كرد. در واقع قصه ها ساده و صميمي بود و در هر قسمت مضامين مختلفي را براي بچه ها داشت."

وي در ادامه افزود: "مدير گروه كودك و نوجوان از ما كار ساده اي مي خواست و اينكه قصه ها برگرفته از احاديث باشد تا پيامي براي بچه ها هم داشته باشد، البته اين پيام ها نبايد شعاري مي بود و بايد بستر فرهنگي و ساده مي داشت، به همين دليل گروهي تشكيل داديم و قصه ها را طراحي كرديم و بعد از كامل شدن فيلمنامه، ضبط كار را شروع كرديم. البته در طول كار به فراخور شرايط اصلاحاتي كوچك روي فيلمنامه انجام مي شد. در مجموع ما 80 تا 90 لوكيشن در اين مجموعه داشتيم."

فرخنده خاطرنشان كرد: "دليل نگاه گذراي اين مجموعه به شاهنامه خواني، آشنا كردن بچه ها با ادبيات كهن و فرهنگ ما بود، چرا كه ما از ادبيات كهن فاصله گرفته ايم و بايد آن را براي كودكان و نوجوانان پر رنگ كنيم. بچه ها حق دارند با ادبيات كهن ايراني آشنا باشند و درباره فرهنگ گذشته بايد تحقيق مفصلي كرد و كارهاي خوبي ساخت."

كارگردان مجموعه "صيام و تيام" درباره شخصيت هاي اين مجموعه توضيح داد: "ما سعي كرديم كاراكترهاي اين مجموعه ارتباط خوبي با كودكان و نوجوانان برقرار كنند، به همين دليل شخصيت روحاني اين مجموعه فقط موعظه نمي كند. او با بچه ها رفيق است و به جاي نصيحت با بچه ها رفاقت مي كند. سعي كرديم از اين كاراكتر در اين مجموعه الگويي ارائه دهيم. علاوه بر آن كاراكترهايي چون پدربزرگ، شخصيت بيوك و ... روحيه كودكانه دارند و حتي خلاف هايي كه مي كنند، كودكانه است."

وي درباره عجله اي ساخته شدن مجموعه هاي ماه رمضان گفت: "بدون شك شتاب روي كيفيت كار تاثير مي گذارد، اما در اين مجموعه با وجود تعدد لوكيشن سعي كرديم طراحي درست داشته باشيم و با وجود اينكه در طول كار دوربين مشكلات فني پيدا كرد، اما همبستگي بچه ها به توليد كار كمك كرد و ما در روز 14 تا 15 ساعت كار مي كرديم تا كار به موقع به پخش برسد."