به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه پاسخ به جوانان شبکه ۳ پیرامون مساله فساد اقتصادی و جلوگیری از آن تصریح کرد: فساد سازمان یافته را می توان با سیستم اطلاعاتی پیگیری و سرنخ هایش را دنبال کرد اما یکی از مشکلات ما فسادهای پنهانی است که مدرک و سرنخی از آن نداریم و متاسفانه این امر در جامعه ما گسترش پیدا کرده که نیاز است با جدیت و حسن نیت با آن برخورد کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مساله تحریم علمی و فناوری کشورمان اظهار داشت: در این زمینه توفیقات خوبی داشتیم و باید بیشتر به مراکز تحقیق و توسعه توجه کنیم. هر دولتی باید با تحقیق، توسعه و فناوری مسیر پیشرفت خود را طی کند.

وزیر اسبق صنایع با بیان اینکه در صنایع مختلفی چون انرژی اتمی، موشکی و نانوتکنولوژی پیشرفت های خوبی داشته ایم اظهار داشت: علیرغم همه تحریم ها این پیشرفت ها به وجود آمده لذا باید بستر و امکانات بیشتری را به جهت تشویق محققان در این عرصه فراهم آوریم.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سوال که با مساله فساد در میان اطرافیان خود چه خواهید کرد، گفت: اگر فساد شخصی از افراد نزدیک به من در دولت ثابت شود بلافاصله وی را از سمتی که دارد برکنار خواهم کرد. در خصوص فساد، فساد افراد دادگاه باید تشخیص دهد و کسی حق ندارد پیش از آن با آبروی دیگران بازی کند.

هاشمی طبا پیرامون اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ابراز کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی بسته ای کامل اعم از تولید، اشتغال و صادرات را ارائه کرده که برخی از آنها در حال انجام است و برخی که انجام نمی شود مانع سیاست های دیگر است لذا باید نقشه راهی داشته باشیم تا بر اساس آن عمل کنیم.

وی در خصوص مساله رشد بیکاری تحصیل کرده ها در جامعه هم با بیان اینکه لزوما داشتن مدرک نباید منجر به داشتن کار شود، ادامه داد: دانشگاه و مدرک در جهت ارتقا سطح علمی افراد است و نه یک ابزار که با آن به دنبال کار برویم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که اصالت تقسیم بندی های سیاسی در جامعه را چطور ارزیابی می کنید، بیان کرد: اصولا تحزب گرایی را به عنوان حرکتی قاطع و مشخص نمی دانم، معمولا مردم در احزاب گرایشاتی پیدا می کنند ولی تصمیم گیری در آن احزاب فقط توسط برخی افراد انجام می شود.

وزیر اسبق صنایع با اشاره به اینکه ما در کشور حزب گرایی به معنای واقعی آن نداریم، افزود: قاطبه جوانان ما عاقل هستند و خودشان را درگیر این دسته بندی‌های سیاسی نمی کنند.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی پیرامون رفع آسیب های نسل جوان در جامعه اظهار داشت: چالش های نسل جوان به سادگی قابل حل نیست، به خصوص در کشور ما که ترانزیت ورود مواد مخدر است و توطئه های بین المللی و فضای مجازی هم زمینه های بدی را در این راستا فراهم می آورد.

هاشمی طبا ادامه داد: برخی جوانان ما دچار بیکاری هستند و متاسفانه حدود دو سوم آسیب های اجتماعی جوانان ناشی از بیکاری آنهاست؛ لذا باید زمینه این آسیب های اجتماعی را از بین ببریم.

وی در خصوص مساله مسکن و مشکل تامین آن برای نسل جوان اظهار کرد: مساله ازدواج مساله فرهنگی است، وقتی مساله مسکن را مطرح می کنیم مساله ازدواج کنار گذاشته می شود چرا که متاسفانه ازدواج را وابسته به مسکن می دانند. دولت باید امکانات و شغل برای جوانان فراهم کند و از طرفی با سیاست هایی چون اعطای تسهیلات وام مسکن و اجاره به شرط تملیک مشکل مسکن جوانان را حل کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که سیاست شما در جهت ایجاد اشتغال چه خواهد بود، ادامه داد: هر اشتغالی مفید نیست و اشتغال باید پایدار، سازنده و مفید باشد و فرد شاغل را رشد دهد و تجربه خوبی برای وی داشته باشد.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه با تغییر سیستم کشاورزی و توجه به جنگل ها و مسائل محیط زیست می توان اشتغال ایجاد کرد، بیان کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی نقشه راهی می خواهد تا بر اساس آن به تولید، اشتغال و صادرات بپردازیم و البته با توسعه صنعت گردشگری هم می توانیم اشتغال پایدار و گسترده‌ای را در جامعه داشته باشیم.

هاشمی طبا پیرامون مساله وجود تورم در جامعه تصریح کرد: اینکه گفته می شود کاهش تورم داریم این به معنای نفی وجود تورم در کشور نیست بلکه به معنای کمتر شدن کاهش قدرت خرید مردم است و در این وضعیت مردم باید در امور اقتصادی خود تدبیر بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که راهبرد سیاست خارجی دولت شما با توجه به سه شاخصه مهم عزت، حکمت و مصلحت چیست، بیان کرد: می توان از کلمات استنباط های مختلفی داشت و به همین دلیل هم هست که اختلافات سیاسی میان افراد به وجود می آید و اینکه به طور مثال عزت و حکمت به چه معناست و مصادیق آن چیست.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: همانطور که رهبری هم فرمودند نرمش قهرمانانه یعنی علاوه بر حفظ اصول انعطاف پذیر هم باشیم که البته همه اینها باید با مصادیق و شاخص های مناسبی سنجیده شود.

هاشمی طبا در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای تزریق اعتماد به نفس به جوانان خواهید داشت، افزود: اعتماد به نفس امری تدریجی است که از ابتدای زندگی هر فردی، از خانواده و مدارس و دانشگاه ها شکل می گیرد و امروز یکی از نقیصه های بزرگ آموزش و پرورش عدم توان انتقال حس اعتماد به نفس به کودکانی است که آینده این کشور را در دست خواهند داشت.

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سوال چه برنامه ای در جهت توسعه بخش کشاورزی خواهید داشت، بیان کرد: متاسفانه کشاورزی ما در وضعیتی است که در برخی نقاط دچار اضمحلال شده که این می تواند به دلیل کم آبی، سیستم های فرسوده آبیاری و امثال این موارد باشد که جای تاسف دارد.

وزیر اسبق صنایع با بیان اینکه کشاورزی ما به شدت در خطر است ادامه داد: توقع توسعه کشاورزی توقع زودهنگامی است چرا که ابتدا باید سیستم کشاورزی را در کشور اصلاح کنیم که این مساله جزو اولویت های من قرار دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیرامون نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی-اسلامی در جامعه اظهار کرد: بعضی اوقات ممکن است سبک زندگی ۲۰۰ سال پیش را که اشتباه هم بوده به عنوان معیار خود برگزینیم. بنده به لحاظ فرهنگی می دانم که این سبک زندگی چیست ولی این مساله باید مصداقی تبیین شود و مورد الگوسازی قرار گیرد.

هاشمی طبا در پاسخ به این سوال که اقدامات شما برای مناطق محروم و مرزی ایران چیست ابراز داشت: این موضوع در راستای برنامه های من در جهت حفظ ایران، محیط زیست و نقاط مرزی قرار دارد. دولت ها باید این مناطق را آباد کرده و توسعه دهند.

وی با بیان اینکه دو کار اصلی باید در مناطق جنوبی و نفت خیز انجام گیرد، ادامه داد: یکی از اقدامات ما باید جلوگیری از آلودگی آن مناطق به دلیل وجود پالایشگاه های نفت و گاز در آنجا باشد و دوم آنکه از نظر فرهنگی هم مناطق جنوبی و نفت خیزمان را بهبود ببخشیم و مشکلات متعددی که مردم آن دارند را رفع کنیم.