مبادي انتقال شهروندان به جشن بزرگ ايمان در ميدان آزادي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در روز عيد فطر جشن بزرگ ايمان در ميدان آزادي از ساعت 15تا 21 برگزار مي شود و اتوبوس هاي شركت واحد از ساعت 13 و 30 دقيقه آماده انتقال شهروندان تهراني از مبادي مربوطه به ميدان آزادي هستند.
اين مبادي به تفكيك مناطق 22 گانه عبارتند از :
منطقه يك ؛ ميدان تجريش - ميني سيتي - ميدان نوبنياد
منطقه 2؛ ميدان صنعت (شهرك قدس) - خيابان فرحزادي - ميدان فرحزاد
منطقه 3؛ ضلع شمال شرقي ميدان اختياريه - ضلع شمال ميدان ونك
منطقه 4؛ ميدان رسالت
منطقه 5؛ ميدان پونك - ميدان شهرزيبا
منطقه 6؛ ميدان انقلاب - ميدان وليعصر(عج)
منطقه 7؛ ميدان هفت تير - ميدان امام حسين(ع)
منطقه 8؛ ضلع غربي ميدان نبوت - جلوي شهر كتاب - ضلع شمال غربي فلكه اول تهرانپارس
منطقه 10؛ ميدان جمهوري
منطقه 11؛ ميدان منيريه - ميدان راه آهن
منطقه 12؛ ميدان خراسان - ضلع جنوبي غربي محله 13
منطقه 13؛ ترمينال خاوران - ناحيه مقاومت مالك اشتر - خيابان خاوران - پارك فدائيان
منطقه 16؛ نازي آباد - ميدان بازار دوم ، نازي آباد - جنب حسينيه حجت - ميدان بازار
خزانه: فلكه اول خزانه - مسجد جامع - فلكه چهارم نبش مسجد امام رضا(ع)
منطقه 17؛ ميدان ابوذر - ميدان بهاران
منطقه 18؛ ميدان شهداي شاد آباد
منطقه 19؛ ميدان ابن سينا واقع در خاني آباد
منطقه 21؛ ميدان اصلي تهرانسر - ميدان شهداي چيتگر - روبه روي مسجد سيد الشهداء
نظر شما