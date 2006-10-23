  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۵۰

مبادي انتقال شهروندان به جشن بزرگ ايمان در ميدان آزادي اعلام شد

ستاد برگزاري مراسم عيد فطر ، مبادي انتقال رايگان شهروندان تهراني به جشن بزرگ ايمان در ميدان آزادي را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در روز عيد فطر جشن بزرگ ايمان در ميدان آزادي از ساعت 15تا 21 برگزار مي شود و اتوبوس هاي شركت واحد از ساعت 13 و 30 دقيقه آماده انتقال شهروندان تهراني از مبادي مربوطه به ميدان آزادي هستند.

اين مبادي به تفكيك مناطق 22 گانه عبارتند از :

منطقه يك ؛ ميدان تجريش - ميني سيتي - ميدان نوبنياد

منطقه 2؛ ميدان صنعت (شهرك قدس) - خيابان فرحزادي - ميدان فرحزاد

منطقه 3؛ ضلع شمال شرقي ميدان اختياريه - ضلع شمال ميدان ونك

منطقه 4؛ ميدان رسالت

منطقه 5؛ ميدان پونك - ميدان شهرزيبا

منطقه 6؛ ميدان انقلاب - ميدان وليعصر(عج)

منطقه 7؛ ميدان هفت تير - ميدان امام حسين(ع)

منطقه 8؛ ضلع غربي ميدان نبوت - جلوي شهر كتاب - ضلع شمال غربي فلكه اول تهرانپارس

منطقه 10؛ ميدان جمهوري

منطقه 11؛ ميدان منيريه - ميدان راه آهن

منطقه 12؛ ميدان خراسان - ضلع جنوبي غربي محله 13

منطقه 13؛ ترمينال خاوران - ناحيه مقاومت مالك اشتر - خيابان خاوران - پارك فدائيان

منطقه 16؛ نازي آباد - ميدان بازار دوم ، نازي آباد - جنب حسينيه حجت - ميدان بازار

خزانه: فلكه اول خزانه - مسجد جامع - فلكه چهارم نبش مسجد امام رضا(ع)

منطقه 17؛ ميدان ابوذر - ميدان بهاران

منطقه 18؛ ميدان شهداي شاد آباد

منطقه 19؛ ميدان ابن سينا واقع در خاني آباد

منطقه 21؛ ميدان اصلي تهرانسر - ميدان شهداي چيتگر - روبه روي مسجد سيد الشهداء

کد مطلب 397578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها