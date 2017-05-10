به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عاطفی بعدازظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه ناظر گمرکات خراسان رضوی اظهارکرد: در سال ۸۵ خراسان رضوی فقط یک اداره کل گمرک داشت و در حال حاضر قوی‌ترین ساختار گمرک متعلق به این استان است.

وی افزود: ۲۷ درصد از بودجه کل کمرگ کشور را خراسان رضوی به خود اختصاص داده است به صورتی که سال گذشته ۳۷ میلیون دلار در حوزه زعفران به کشورهای هدف صادر گردید.

عاطفی انتقال گمرگ مشهد را یکی از برنامه‌های باقیمانده این بخش عنوان کرد و افزود: برای انتقال این گمرک موافقت‌های صورت گرفته و توافق سه جانبه نیز انجام شده که اجرایی شدن آن مستلزم پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد:به منظور تسریع در روند ترخیص و ورود کالا به کشور جانمایی دستگاه ایکس ری در مرز دوغارون صورت گرفته که سریع ترین ایکس ری کانتینری کشور است و تلاش می کنیم با کنترل مکانیزه رضایت صادر کنندگان را فراهم آوریم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: بخشی از کار گمرک در حوزه آمار و اطلاعات است اما به طور کلی کار گمرک رسانه‌ای و آماری نیست وباید به بخش های نظارتی نیز توجه شود.

محمد مهدی مروج الشریعه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بارز عاطفی، مدیر پروری است و با اقتدار تمام اقدامات خود را پیش می برد که امیدواریم در سمت جدید نیز موفق باشد.

شایان ذکر است در این مراسم امید جهانخواه به عنوان ناظر جدید گمرک خراسان رضوی و مدیر جدید کل گمرک مشهد معرفی و عاطفی نیز به عنوان اولین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی گمرک در بروکسل انتخاب شد.