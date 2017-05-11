۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

نمایشگاه توانمندی های دانش آموزان هنرستانی در اراک برپا شد

اراک- نمایشگاه توانمندی های دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای همزمان با اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات علمی و عملی هنرستان های کشور در اراک، گشایش یافت.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: مرحله عملی چهاردهمین دوره مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور با هدف تبدیل دانش به فن و تقویت مهارت از هجدهم تا بیستم اردیبهشت ماه جاری در اراک برگزار شد.

۲۱۸ هنرجوی فنی از هنرستان های سراسر کشور در ۳۶رشته در این دور از مسابقات عملی تحت نظر داوران و ناظران وزارت آموزش و پرورش، به رقابت پرداختند.

همچنین یکصد نفر از سراسر کشور داوری این مسابقات را برعهده داشتند و ۵۰ ناظر از وزارت آموزش و پرورش بر روند برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات عملی هنرستان های فنی وحرفه ای نظارت کردند.

در پایان این مسابقات، نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای، آثاری از این هنرآموزان را به نمایش گذاشت.

