۱۲۰۰ تخت بیمارستانی در مازندران ایجاد شد

ایرج حریرچی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی در استان مازندران اظهار داشت: درحالی‌که در سال‌هایی، شمار تخت‌های کل کشور هزار و ۳۰۰ تخت بود و در ۸ سال منتهی به دولت تدبیر و امید ۲۳ هزار تخت بیمارستانی در سه سال‌تحویل شد که این رقم بیش از ۴ و نیم برابر ظرفیت تخت سازی قبلی کشور است.

حریرچی، ادامه داد: حدود پنج هزار و ۳۰۰ تخت "آی سی یو" داشتیم که الان بیش از ۲۸۵ هزار تخت تحویل شد و هزار تخت روانشناسی، هزار و ۸۰۰ واحد اتاق زایمان تک‌نفره از دیگر اقدامات شاخص حوزه بهداشت و درمان بود از سویی سالانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی بهداشت بود که پس از طرح تحول ۸۰۰ میلیارد تومان در سال رسید و درعین‌حال دو هزار و ۷۰۰ واحد بهداشتی و ۶ هزار و ۲۰۰ واحد و مراکز بهداشتی و خانه بهداشت ساخته شد و ۲۰ هزار واحد هم را تعمیر و بازسازی کردیم.

وی ابراز داشت: برخی فراموش کردند که تأمین دارو مشکل داشتند بطوریکه ۳۵۰ قلم دارو در پاییز و زمستان ۹۱ و بهار ۹۲ کمبود داشتیم الان این به زیر ۳۰ تا رسیده است و ما توانستیم در مدت سه سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کمتر دارو وارد کنیم بدون اینکه کمبود دارویی داشته باشیم شد و این همان مصداق اقتصاد مقاومتی است.

حریرچی یاد آورد شد: وابستگی ارزی به دارو را از ۴۰ درصد به ۳۰ کاهش دادیم، با توجه به اینکه هزار ۴۸۰ قلم تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها در دسترس بود این شمار را به ۲ هزار و ۱۳۰ درصد رساندیم و ۴۴ درصد افزایش دسترسی و ۴۲ درصد کاهش قیمت را شاهد بودیم.

وی گفت: بر طبق سیستم گسترش شبکه قبلی می‌بایست در روستاها بیش از شش هزار و ۸۰۰ پزشک می‌داشتیم درحالی‌که این رقم قبل از طرح تحول ۴ هزار و ۳۵۰ نفر بوده است.

قائم‌مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خاطرنشان کرد: شبکه ۴۵ درصد درجایی مثل سیستان بلوچستان ۴۵ درصد از مراکز آن پزشک داشت و برای یک تب ساده می‌بایست مسافت طولانی را با شرایطی سخت به پزشک عمومی مراجعه می‌کردند درحالی‌که در حال حاضر هیچ روستایی نیست که با توجه به سطح‌بندی پزشک نداشته باشد، اکنون خدمات دارویی، آزمایشگاهی و رادیولوژی و ... در روستاها در ۴ هزار و ۱۰۰ داروخانه، ۲ هزار و ۷۰۰ آزمایشگاه و هزار و ۷۵۰ مرکز رادیولوژی ارائه می‌شود و درصد بیمه روستایی حدود ۴.۲ درصد افزایش یافت.

وی گفت: این معاونت پس از تأسیس تاکنون توانسته ۶۲۰ تشکل مردم‌نهاد، ۸۷۰ موسسه خیریه و ۲۱۲ گروه جهادی داوطلب را سازمان‌دهی کرده است ودر بحث پرونده الکترونیک سایتی تشکیل دادیم که اطلاعات ۶۸ میلیون شهروند ایرانی ثبت شد و ۲۸ میلیون ایرانی حدود ۴۰۵ میلیون خدمت گرفتند.

وی در ادامه بابیان اینکه این رقم‌ها قابل‌باور نیست، گفت: همیشه رتبه وزارت بهداشت در بین دستگاه‌های دیگر سی‌وچهار الی سی‌وهفت بود ولی پس از اجرای طرح تحول رتبه وزارت بهداشت و خارجه به لحاظ رضایت مردمی اول تا دوم بوده است.

قائم‌مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: پیش از اجرای طرح تحول ۱۸ درصد از پزشکان ما تمام‌وقت بودند اما امروز ۵۱ درصد آن‌ها تمام‌وقت هستند و درمان ارزان‌قیمت به مردم ارائه می‌کنند و حدود ۵ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص ما در ۳۰۲ شهر محروم حضور دارند و ۶ هزار و ۶۲۰ پزشک ما هم به‌تناوب مقیم هستند و در بیمارستان‌های دولتی حضور دارند.

حریرچی ادامه داد: خدمات دندانی در کشور ما فاجعه بود هر فرد ۳۵ تا ۴۵ سال ایرانی ۱۳ و نیم دندان کشیده، خراب یا پرشده داشت با اجرای طرح تحول آموزش ۴۵ هزار نفر درزمینهٔ دندان در دستور کار قرار گرفت و در ۳۰ هزار مدرسه ابتدایی بر روی دندانهای ۷ میلیون دانش‌آموز را ۳۱ میلیون بار فلوراید تراپی انجام شد درعین‌حال ۲ هزار و ۴۵۰ دندانپزشکی بازسازی کامل و د و هزار یونیت دندان‌پزشکی سیار ایجاد شد و هزار ۳۰۹ دندان‌پزشک فارغ‌التحصیل شدند.

وی گفت: در بحث زایمان طبیعی، یک‌میلیون و ۵۴۰ هزار زایمان طبیعی کاملاً رایگان انجام شد و عدد مطلق سزارین را هم به ۱۱.۶ درصد کاهش دادیم درعین‌حال ۸۵ درصد درمان ناباوری در سیکل‌های نامعین را به قیمت دولتی پوشش دادیم. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سفیر سلامت خانواده و یک و میلیون ۲۵۰ هزار سفیر سلامت دانش‌آموزی دیگر دستاورد طرح تحول سلامت است.