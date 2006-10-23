شاديانه هاي موسيقي نواحي گرد آمدند

كيوان پهلوان،مولف اثر پژوهشي "ييلاق"در گفتگو با خبرنگار مهردر باره اين اثر گفت : شاديانه ها بخش مهمي از موسيقي نواحي مارا تشكيل مي دهند و من سعي كردم گزيده اي ازآنها را در اين آلبوم گردآوري كنم.

در آلبوم " ييلاق " كه پويان آزاده نوازندگي پيانو و كيوان پهلوان نوازندگي دايره را در آن به عهده داشته اند ، تعداد بيست ملودي از مناطق مختلف ايران اجرا شده است .

اين قطعات متعلق به نواحي مازندران ،گيلان ، آذربايجان ، كردستان ، بهبهان ، شوشتر و لرستان ، سيستان و بلوچستان و ... است.

كيوان پهلوان در ادامه مي افزايد : مدت دوازده سال است كه در زمينه شاديانه ها پيرامون موسيقي آييني و خانقاهي پژوهش و تمام ملودي هايي كه در فضاي دف و دايره ايران است را جمع آوري كرده ام .

وي مي افزايد : چكيده اين شاديانه ها كه مجموعه اي چند ده ساعته را تشكيل مي دهند ،آلبوم ييلاق را تشكيل داده است كه به نوعي بازسازي شده برخي از اين ملودي ها است..

از ديگر آثار كيوان پهلوان ،مي توان به تعداد پنج عددCD در زمينه موسيقي مذهبي و خانقاهي ، و سه عدد CDاز آثار دف و دايره ايران متعلق به نواحي سيستان ، يزد و نائين و شمال خراسان اشاره كرد.