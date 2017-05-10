سپاه و بسیج سازندگی یاری رسان دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: بسیج سازندگی به دستور مقام معظم رهبری در سال ۷۹ تاسیس شد و امسال در هفدهمین سالگرد خود است. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور و به تبع آن جمعیت خوزستان، دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نیست از این رو سپاه و بسیج سازندگی بنا به فرموده رهبری به یاری دولت آمده اند.

وی افزود: بسیج سازندگی در سه عرصه اصلی اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و برگزاری اردوهای جهادی همچنین کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت دارد. در حوزه محرومیت زدایی سال گذشته ۲۰ هزار پروژه عمرانی شامل احداث و تکمیل مسجد، مدرسه، کتابخانه، خانه عالم، سرویس بهداشتی در روستاها اجرایی شده است.

معاون سپاه حضرت ولی عصر خوزستان اظهار کرد: در بخش غیرعمرانی نیز ۱۹ کالای اساسی با همکاری کمیته امداد بین ۲ هزار و ۷۴۳ خانواری که به تازگی زندگی خود را آغاز کرده بودند توزیع شد. همچنین علاوه بر کمک به بیماران صعب العلاج، به بیش از ۱۵۰ مسجد کالای فرهنگی و تبلیغاتی کمک و ۳ هزار کیف و کفش نیز بین دانش آموزان محروم توزیع شد.

حاجتی تصریح کرد: اعتبار سازمان بسیج سازندگی در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود که سعی می شود بودجه سال جاری نیز به همین میزان حفظ شود.

وی بیان کرد: سازمان بسیج سازندگی کشور ابلاغیه جدیدی با نام قرارگاه پیشرفت و آبادانی دارد که طبق آن مأموریت دارد در دهستان های محروم در بخش های فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان محرومیت زدایی داشته باشد که در این راستا بسیج سازندگی استان خوزستان ۵ دهستان سوسن شرقی در شهرستان ایذه، دهستان حتی در شهرستان لالی، دهستان شهیون در شهرستان دزفول، دهستان گمبوعه در شهرستان حمیدیه و دهستان حسینیه در شهرستان شادگان را در دستور کار دارد. به این منظور بسیج سازندگی برای هر کدام از این دهستان ها اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان اختصاص داده است و طبق تفاهمنامه های صورت گرفته، دولت نیز به همین میزان اعتباری را برای هر دهستان تخصیص خواهد داد تا در سال جاری این اقدامات آغاز شود.

معاون پشتیبانی سپاه حضرت ولیعصر (عج) توضیح داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز سپاه اقدامات موثری را در سال گذشته انجام داد که در این راستا به یک هزار و ۵۰۰ کارگاه کوچک و زودبازده تسهیلاتی از ۳ تا ۳۰ میلیون تومان با سود ۱۶ درصد پرداخت کرد که در مجموع سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی در تولید مرغ، شترمرغ، دام سبک و سنگین، پرورش ماهی، پرورش بلدرچین و توسعه صنایع دستی به این کارگاه ها پرداخت شد که با اشتغال زایی سه هزار نفر به صورت مستقیم و ۶ هزار نفر غیرمستقیم همراه بود.

وی افزود: تلاش داریم در سال جاری نیز این میزان تسهیلات را با سود کمتر در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار دهیم.

حاجتی اظهار کرد: در حوزه اردوهای جهادی نیز سال گذشته ۱۵ هزار نفر در قالب ۲۶۰ تیم ۳۰ نفره آقایان و بانوان دانشگاهی و مسجدی به نقاط محروم اعزام شدند که در این زمینه شاهد اتفاق های خوبی بودیم.

وی با اشاره به مشکلات قطع آب و برق در سال گذشته گفت: پس از بروز پدیده گرد و غبار و تذکر جدی مقام معظم رهبری در خصوص حل این مشکل، سپاه وارد عمل شد و در این زمینه اقدام خود در سه هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه ریزگرد را آغاز کرد.

حاجتی در پایان اظهار کرد: نهال کاری در چهار هزار کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز از اسفندماه سال گذشته آغاز شد که در این زمینه در یک هزار و ۶۰۰ هکتار زمین چاله کنده شده و۴۰۰ هزار نهال کهور، شورگز، نخل خرما، آرتی پلکس و کنار کاشته شده است و تاکنون نیز ۸۰ درصد از این نهال ها سبز شده اند.