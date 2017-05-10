بسیج همیشه در تمام عرصه ها پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه چهارشنبه در جمع بسیجیان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خلوص نیت رمز موفقیت جهادگران بسیجی است، ادامه داد: در شرایط کنونی کشور نیازمند مدیریت جهادی هستیم.

وی با بیان اینکه خدمات بسیجیان در گروه های جهادی برای محرومیت زدایی نمونه ای از این کارها است، گفت: مدیریت جهادی انسان های خالص، مجاهد و ساده زیست می خواهد.

کشور را نمی شود با اشرافی گری اداره کرد

امام جمعه تبریز افزود: با اشرافی گری و زیاده خواهی نمی توان کشور را مدیریت کرد.

وی با اشاره به اینکه دیریت جهادی سپاه و بسیج مهم ترین معیار برای آبادانی کشور است، ادامه داد: برای همین است که دشمنان با بسیج و سپاه مخالف هستند.

آیت الله مجتهد شبستری سپس به انتخابات پیش رو اشاره کرد و با بیان اینکه باید در این انتخابات حضور پرشور و پرتعدادی داشت، ادامه داد: باید مردم در این انتخابات به افراد اصلح و معتمد رای دهند.

ضرورت استفاده از ظرفیت بزرگ بسیج در الگوسازی ها

فرمانده سپاه عاشورا همچنین به ضرورت استفاده از ظرفیت بزرگ بسیج در الگوسازی ها تاکید کرد و ادامه داد: بسیجیان عامل بازدارنده در برابر دشمنان هستند.

سردار غلام عسکر کریمیان با تاکید بر اینکه بسیج باعث ایجاد قدرت برای کشور می شود، افزود: استفاده از ظرفیت بی پایان و عظیم بسیجیان در الگوسازی و الگودهی به جامعه اسلامی بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان در همه عرصه ها حضور فعال و اثربخشی داشته اند، ابراز داشت: بسیج و سپاه هم اکنون نیز در عرصه نبرد ترکیبی نقش آفرینی می کند.