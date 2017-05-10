به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم خرم آباد در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر در سخنانی اظهار داشت: زمانی در کشور کسانی بودند که عبادت و بندگی خداوند را تنها در نماز خواندن، حج رفتن، روزه گرفتن و ... می دانستند.

باید در انتخابات به سراغ فرد اصلح رفت

وی با بیان اینکه در آن زمان کسی فکر نمی کرد که ایستادن در مقابل طاغوت نیز عبادت است گفت: امام(ره) به مردم فهماند که ورود به سیاست هم می تواند عبادت باشد.

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نمی توان دنبال هرکسی رفت، برای هر کسی شعار داد، با هرکسی مخالف و یا موافق بود و باید ما ببینیم که آیا خداوند می خواهد یا نمی خواهد ادامه داد: ولی مومنین خداوند است و آنها که کافر هستند دنبال طاغوت می روند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با بیان اینکه کسی می تواند بر ما حکومت کند که ما را آفریده باشد چرا که همه چیز ما از آن اوست گفت: خداوند مالک همه چیز است.

وی با تاکید بر اینکه ما به هر کسی که رای می دهیم در کارهای بد و خوب او شریک هستیم گفت: در این راستا باید در انتخابات به سراغ اصلح رفت چرا که رای که ما به صندوق می اندازیم عبادت است.

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری که از همه ما با تقوا تر، با بصیرت تر و ... است صبح اول وقت در روز انتخابات رای خود را به صندوق می اندازد گفت: همچنین حراست از آرای مردم نیز عبادت است و باید حق مردم حفظ شود چرا که باید مردم اعتماد کنند که از رای آنها حراست می شود.

کسی که رای نمی دهد فاسد است

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه رای تک تک مردم در انتخابات مهم و تاثیر گذار است گفت: ۵۰ درصد آرا به اضافه یک رای رئیس جمهور را مشخص می کند پس رای تک تک مردم مهم است.

وی با تاکید بر حضور همه مردم در انتخابات بیان داشت: کسی که رای نمی دهد فاسد است و همه مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه صحبت کردن در رابطه با انتخابات نیز عبادت است ادامه داد: علما، جامعه مدرسین، آیت الله یزدی، آیت الله مصباح، مقام معظم رهبری همه در انتخابات شرکت می کنند و همه مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با اشاره به حمایت جامعه مدرسین، آیت الله یزدی و ... از حجت الاسلام رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری بیان داشت: در این رابطه باید بهترین و اصلح را انتخاب کنیم و بهترین گزینه حجت الاسلام رئیسی است.

وی با تاکید بر اینکه ما باید کسی را انتخاب کنیم که ولایتمدار و مطیع مقام ولایت فقیه باشد گفت: در این راستا حجت الاسلام رئیسی در عین اخلاق، تدین و تقوا مدیر نیز است و اهل سر و صدا نیست.

اشرافی ها در حالت توهم زندگی کنند

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ما فردی را می خواهیم که اهل عمل باشد گفت: حرف درمانی وقتش گذشته است و دردها با حرف درمان نمی شوند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با تاکید بر اینکه اقتصاد مملکت کسی را می خواهد که با درایت و قاطع باشد و با مفاسد اقتصادی برخورد کند افزود: حجت الاسلام رئیسی به من گفتند که «زمانی که بر صندلی مقدس تولیت امام رضا(ع) نشستم اولین امضایی که کردم برای عزل یک نفر بود که اهل فساد در امور مالی بود».

وی با بیان اینکه حجت الاسلام رئیسی دارای زندگی ساده ای بوده و اشرافی نیست بیان داشت: اشرافی ها در حالت توهم زندگی می کنند و فکر می کنند وضع زندگی خودشان خوب است پس وضع زندگی همه خوب است.

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه رکود همه کشور را گرفته است ادامه داد: همه چیز خوابیده است و این در حالیست که می گویند همه چیز خوب است، دروغگویی خیلی بد است، نمی شود در توهم زندگی کرد و باید از مردم کف خیابان و کوچه اوضاع را پرسید و آمار دادن به درد نمی خورد.

کارخانه ها خوابیده است

حجت الاسلام آقاتهرانی با بیان اینکه قول دادند که چرخ سانتریفیوژه ها و کارخانه ها می چرخد گفت: این در حالیست کارخانه ها خوابیده است، آیا چنین کسی صلاحیت دارد و اصلح است؟

وی با بیان اینکه با مدیران و مسئولان مسن نمی توان کاری از پیش برد و باید مسئول کسی باشد که در حوزه اجرا بدود گفت: تازه بعد از چهار سال متوجه شده اند که باید از نیروهای جوان استفاده کننداما مگر می شود برای کسی که دیر متوجه می شود چهار سال حاکمیت را معطل گذاشت؟

دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه شما که نمی توانستند چرا حکومت به راه انداختید؟ ادامه داد: باید فرد اصلح را انتخاب کنیم در غیر اینصورت باید چهار سال دیگر را با همین وضعیت تحمل کنیم.