مردم به شعار های انتخاباتی شک دارند/رئیسی به قول خود وفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شهسواری شامگاه چهارشنبه در همایش فرهنگیان حامی سید ابراهیم رئیسی که در کانون امام خمینی شهرستان سنندج برگزار شد، گفت: انشالله با خود، جامعه و حاکمیت رو راست باشیم درغیر این صورت عاقبت ناراست بودن دامن ما را خواهد گرفت.

رئیس ستاد ابراهیم رئیسی در کردستان اظهار داشت: در این روزها افرادی به ستاد آمدند و گفتند که رقبای شما افرادی را برای سخنرانی تبلیغاتی به استان دعوت می کنند و چرا شما این کار را انجام نمی دهید که بنده نیز در جواب آنها گفتم که مردم کردستان خود می دانند که چه کسی را انتخاب کنند و در این راه نیاز به سخنرانی نیست.

وی افزود: آشکارا اعلام می کنم که مردم کردستان به دنبال وضع مطلوب هستند و تکرار این دولت برای مردم مصیبت است.

شهسواری با بیان اینکه استان ما پدر خوانده های پایتخت نشینی دارد که در دوران انتخابات به فکر این مردم می افتند، گفت: بنده خود را از این افراد کردتر و سنی تر می دانم و به شخصه از این موضع دفاع می کنم.

رئیس ستاد سید ابراهیم رئیسی در کردستان ضمن اشاره به اینکه قوه مجریه باید درد مردم را درک کند، عنوان کرد:هیچ خوشی در دنیا برای من بهتر از خوشحالی مردم نیست.

شهسواری با بیان اینکه مردم ما بی اعتماد شده و حتی به شعارهای داده شده شک دارند، گفت: تدبیر کلمه خوبی است درصورتی که به تزویر تبدیل نشود.

وی افزود: در دولت آقای رئیسی برای مردم کار بوجود می آید که کرامت مردم حفظ شود و به نفع مردم تغییر ایجاد شود.

رئیس ستاد سید ابراهیم رئیسی در کردستان با بیان اینکه همه کاندیدا ها از تغییر صحبت می کنند، اظهار داشت: همه از تغییر حرف می زنند اما این تغییر باید به نفع مردم باشد نه حزب یا جریان خاص سیاسی و این مهم در اولویت سید ابراهیم رئیسی قرار دارد.

وی افزود: آقای رئیسی بر این باور است که اگر در گذشته دولت ها به صورت آزمایش و خطا کار کرده اند اما آن دوران به اتمام می رسد و باید این تغییرات ایجاد شود که دولت کار و کرامت به عهد خود وفا می کند.

شهسواری با بیان اینکه مردم از ریا و تزویر خسته شده اند، گفت: دولت کنونی امتحان خود را پس داده و مردم نیز از این وضع خسته شده و نیازمند تغییرات هستند.