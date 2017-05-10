صادرات ۲۳۷ میلیون دلار صادرات صنایع دستی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،ز هرا احمدی‌پور شامگاه چهارشنبه در نشست با سمن‌ها در استان زنجان، افزود: انتخاب عنوان میزبان مهربان برای شهر زنجان، معرف ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی مردم این دیار است.

وی اظهار کرد: نکته ای که همیشه در نشست ها با سمن ها به اشتراک می گذاریم این است که اگر قرار باشد نهادهای دولتی و دستگاه ها و سازمانها در سیاست گذاری هایشان موفق باشند در تدوین قوانین و برنامه ها موفق باشند و در اجرای آن موفق باشند اگر دو بازوی سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی در کنارشان نباشد، این دستورالعملها و قوانین و آیین نامه ها تبدیل می شوند به کتابچه هایی که در کنار میز مدیران به عنوان یک مجموعه مدون قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهور گفت: این را از این جهت می گویم که باور داریم ما کسانی که در دستگاه های دولتی مشعول به کار هستیم، به اینکه اگر در کنار شما نباشیم و شما در کنار ما نباشید امکان ندارد سیاستهای عالی و خوبی هم که تدوین می شود اجرا شود و در پهنه سرزمینی ما به اجرا در بیاید بنابراین وجود و حضور شما یک وجود و حضور نمایشی نیست و کاملا تعیین کننده و اثرگذار است و مقیاس موفقیت ما میزان رضایت مندی شما است پس بنابراین اینکه ما تمام فعالیتهای مرتبط با سازمان در بخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، این نیاز را داریم که در بخش خصوصی و در کنار سازمانهای مردم نهاد بتوانیم برنامه های خودمان را مرور بکنیم، یک ضرورت و اصل است برای نظام کارآمدی ما و این کارآمدی به عنوان یک اصل در این مشارکتی به سرانجام رسید.

وی افزود: مابه اهداف و چشم اندازهایی که تعریف کرده ایم دست پیدا بکنیم، اهدافی که در قالب سند ۱۴۰۴ برایش در نظر گرفته شده است، اهدافی که برای برنامه های پنج ساله زمانی را برایش پیش بینی کرده اند و همین طور برنامه های سالانه، پس بنابراین این برنامه ها محقق نخواهد شد مگر اینکه این مشارکت اتفاق بیافتد و این مشارکت نیاز دارد به اینکه هم مسائل از زبان شما گفته بشته و هم مسائلی که مشکلاتی که به لحاظ ساختاری و اداری فرا روی دستگاههای دولتی است را شما از آن مطلع باشید.

احمدی پور تاکید کرد:من با شما هم عقیده هستم که اگر قرار باشد گردشگری سهل و روان اتفاق بیافتد عمده فعالیت ها باید توسط بخش خصوصی انجام بشه. من با شما هم عقیده هستم که اگر قرار باشد کارگاههای صنایع دستی ما فعال باشه و صنعتگر ما با امنیت خاطر عمل بکنه باید مشکل بیمه اش به صورت کامل حل بشه ولی هر دو اینها، مشکلات و موضوعاتی که در بحث حراست و مرمت آثار تاریخی مان داریم هر سه به لحاظ نهادی و به لحاظ ساختاری و به لحاظ قوانین، محدودیتها و مشکلاتی را دارد که تمام تلاش نهاد دولتی به اسم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این است که رویکرد کاملا فرابخشی برای برطرف کردن آن‌ها عمل بکنیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: از بهمن ماه ما دائم موضوع بیمه را پیگیری می کنیم و نامه نگاری هایی که با ریاست جمهور و وزیر کار انجام شده، جلساتی که با مسئولان مرتط گذاشته شده و همین طور دنبال راهکارهایی هستیم که برای بیمه کردن فعالان صنایع دستی پیدا کنیم و با وزیر کار در مورد راهکارهایی که بتوان به صورت پلکانی بحث بیمه کردن صنعتگران مان را پیگیری کنیم رایزنی هایی را انجام دادیم و امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم.

وی افزود: بخش رونق گردشگری فعالیت هایی داره صورت می گیره که بخش اعظمی از آن توسط بخش خصوصی است. سازمان فرصتی برای فعالیت در راستای رونق گردشگری ندارد. ما موظف هستیم تسهیل کننده باشیم و شما در قالب راهنمای گردشگری، در قالب مجتمع های خدماتی بین راهی و در قالب هر آنچه که به عنوان تاسیسات گردشکری فعالیت می کنید بتوانید به رونق گردشگری کمک کنید بنابراین اگر هر اقدامی برای برطرف کردن مشکلات فرا روی شما انجام بدیم باز هم کم است و علت آن این است که این کشور نیاز دارد به اینکه بتواند از ظرفیتهایی که در این سازمان دارد بتواند استفاده بکند.

احمدی پور ابراز کرد: اگر ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بخواهد مقاوم سازی اقتصاد را انجام بدهد ظرفیتی که ما در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داریم، ظرفیت پرتوانی است که می تواند ضمن اینکه اشتغال پایدار ایجاد کند، در بحث صادرات کمک کند به ما تا تراز بازرگانی مثبتی را پیدا بکنیم نسبت به محصولات غیرنفتی که صادر می شود.

وی افزود: پارسال نزدیک به ۲۳۷ میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشتیم که به همت فعالان این عرصه اتفاق افتاد. در نوروز امسال ما حدود ۴۵ میلیارد تومان فروش بازارچه های نوروزی را در غرفه های صنایع دستی داشتیم پس فرصت اشتغال و فعالیت در این حوزه ها بسیار زیاد است فقط نیاز داریم به اینکه با مجموعه آموزش های مورد نیاز کمک بکنیم به اینکه فعالان این عرصه بازاریابی را فرا بگیرند و محصول‌شان را آماده ورود به بازار بکنند و بعد در بخش تجارت کمک بکنیم به اینکه تسهیلات مورد نیاز برای تجارت داخلی و خارجی در اختیار شما قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: محدودیتی که می خواست برای چاقو اتفاق بیافتد خوشبختانه از شورای نگهبان برگشت خورد و رفت به مجلس و رفت به کمیسیون و به نوعی این محدودیت فرا روی صنعت به سمت کاهش است.

احمدی پور گفت: این فرصت ها و این زمینه ها در کشوری که برای سال ۹۶ خود عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال را دارد، یک سرمایه است. ما یک سرمایه انسانی بی بدیل داریم که می تواند با تنوع فرهنگی و جغرافیایی که دارد محصولات متنوع فرهنگی خودش را نیز عرضه بکند و این گستره محصولات زیبنده ایران است و این تنوع فرصتهایی را در حوزه گردشگری برای ایران به وجود می آورد و فرصتهایی را در اختیار هنرمندان ما قرار می دهد تا محصولات بی بدیلی را تولید کنند، محصولاتی که در هر مکان ویژگی خاص خود را دارد. برای اینکه از این امکانات درست استفاده بکنیم، لازمه اش این است که اینها تبدیل شوند به مزیت هایی که برای هر استان نیاز داریم.

وی گفت: با احترام به همه نوآوری هایی که برای صنایع جدید در استانها در حال شکل گرفتن است خواهش داریم که اجازه ندهید اصالت های استان در قبال محصولاتی که خیلی اصالت ندارند در این استان، به حاشیه برود. هیچ ضرورتی وجود ندار که ما در همه استانها همه محصولات صنایع دستی را تولید کنیم، آنچه که ما داریم و اصالت ما به آن داشته ها است، همان را سعی کنیم در اولویت قرار داده و به مزیت تبدیل کنیم تا ارزش افزوده خلق کند برای شهر ما.

احمدی پور افزود: استانها با توجه به شعاری که در نوروز امسال تعیین شده بود و نوع فعالیت شان ارزیابی خواهند شد وما از میزبان مهربان انتظار میزبانی مهربانانه داریم برای تمام رویدادهای ملی و بین المللی و ما با توجه به همین ظرفیت است که استان زنجان را در پهنه گردشگری به ایران و دنیا معرفی خواهیم کرد. ارایه برنامه متفاوت از سوی استان زنجان در راستای شعار زنجان، میزبان مهربان، ملاک ما برای ارزیابی فعالیت بوده و اگر ما می خواهیم استان ها به مقاصد گردشگری تبدیل شوند به واسطه همین شعارها و برندها وارد استانها خواهند شد.

وی گفت: آنچه که ما به عنوان ملت ایران در طی تاریخ بلند خودمان ثابت کردیم که از آن برخورداریم، خردورزی بوده که در همه عرصه ها ثابت کردیم این خردورزی عامل اصلی و سرمایه ما بوده پس در حوزه فعالیت های ما این خردجمعی است که باید در اولویت قرار گیرد در اینکه چگونه میزبانی، تولید و تعامل می کنیم که اگر خردورزانه عمل کنیم، این اصالت ها حفظ خواهد شد.

احمدی پور گفت: ما همیشه در طول تاریخ مهد خرد، شعور و فرهنگ بودیم که در این درازای تاریخ، سرآمد بودیم در راستگویی، صداقت و داشتن اصالت و امروز ما در این سازمان موظفیم به پاسداشت این هنر دیرینه ایران زمین. و حالا در آستانه انتخابات اجازه ندهیم این اصالت، خردورزی و شعور و این توانایی برای همدلی و همگرایی بنا به شعارهایی که پایه و اصالت ندارند هدف گرفته شود.

وی افزود: مراقبت کنیم دروغ در این سرزمین ریشه ندواند. اجازه ندهیم ویژگی های فرهنگی ما به واسطه تندبادهای هیجانی هدف گرفته شود و ما امروز موظف به صیانت از این ارزشها هستیم و متاسفانه در آستانه انتخابات آن چیزی که هدف گرفته می شود همین فرهنگ اصیل ما است. پایمردانه از این ویژگیهایمان مراقبت کنیم و ثابت بکنیم ما همان هستیم که با خرد انتخاب می کنیم ما همان هستیم که دوباره انتخاب می کنیم و برای آینده خود و نسل جوان میراثی را به یادگار می گزاریم که این میراثی که به دست ما رسیده وامدار همان صداقت و راستی است.