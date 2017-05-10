به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار رئیس و هنرمندان حوزه هنری استان قم گفت: در راستای ارتقای فعالیت‌های هنری و فرهنگی باید تعامل و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارند بیشتر شود.

وی افزود: شهر مقدس قم، با توجه به جایگاهی که دارد پایگاه و پایه اصلی آثار مفاخر فرهنگی و هنری در دنیای اسلام است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطر نشان کرد: همانطور که هستی نظم خاصی دارد و این نظم، هستی را زیبا کرده است باید این نظم و نظام بین مسئولین و فعالان فرهنگی ایجاد و حفظ شود تا زیبایی آن در انظار عمومی مشاهده شود.

وی اظهار داشت: حرکتی که از ابتدای انقلاب در راستای فعالیت‌های فرهنگی و اسلامی شروع شده است باید به طور گسترده استمرار داشته باشد و به خوبی از این میراث گران‌بها حفاظت شود.

آیت الله سعیدی در پایان تأکید کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آمادگی این را دارد که جهت ارتقاء امور فرهنگی و هنری با حوزه هنری تعامل و همکاری داشته باشد تا از ظرفیت عظیمی که در حرم بانوی کرامت وجود دارد در راستای فرهنگ اسلامی استفاده شود.

حجت الاسلام جواد بهشتی‌پور، مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: حرم کریمه اهل بیت(ع) در سال گذشته با تولید ۱۷۰ اثر در قالب، فیلم کوتاه، کلیپ و مستند فاخر توانست در راستای امور فرهنگی و هنری موفقیت‌های چشم‌گیری را به دست آورد و اثر بخشی آن در با توجه به محتوای غنی که در این آثار وجود دارد بسیار مناسب بوده است.

لزوم اصلاح زیرساخت‌های مراکز هنری و فرهنگی قم

رئیس حوزه هنری استان قم نیز در این دیدار گفت: استان قم به لحاظ وجود هنرمندان برجسته، یک سابقه هنری خوبی دارد و در برخی از رشته‌های هنری درخشش پررنگی داشته است و در سطح استان در رشته‌های نمایش، خطاطی، گرافیک، تصویرسازی و تولید فیلم چهره‌های ملی داریم و استعدادهای زیادی در این رشته‌ها وجود دارد.

مجدالدین معلمی خاطرنشان کرد: یکی از عمده مشکلات در باب فعالیت‌های هنری و فرهنگی در سطح استان، تعطیلی و عدم زیرساخت‌های مناسب اماکن فرهنگی و هنری است و به دلیل همین مسئله هنرمندان استان جای خاصی برای فعالیت ندارند و مردم نیز به تبع این مسائل ارتباطشان با هنر مقداری قطع شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نقشه فرهنگی واحدی بین سازمان‌ها و فعالان فرهنگی و هنری وجود ندارد مقداری آشفتگی در این میان مشهود است که باید توجه جدی به این مسئله شود و زیرساخت‌ها درست شود.

رئیس حوزه هنری استان قم اظهار داشت: باید در این زمینه به گونه‌ای عمل شود که سرپرستی و به خط کردن مراکز فرهنگی به سرعت انجام شود تا آشفتگی مدیریت فرهنگی در سطح شهر برطرف و پویایی در فرهنگ و هنر مشهود شود.