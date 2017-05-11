هفته پرکار یاران اقتصادی روحانی!/ از درآمدهای نفت تا جریمه کرسنت

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری شاهد حضور پررنگ دولتمردان در رسانه‌ها بود، حتی آنهایی که تاکنون یکبار هم نشست خبری برگزار نکرده بودند، به سوالات پاسخ دادند. بر این اساس بحث در مورد نرخ بیکاری، دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، موجودی خزانه، بحث در مورد کرسنت، بررسی پرونده مسکن اجتماعی، گرانی گوشت و حادثه تلخ معدن آزادشهر از جمله خبرهای داغ هفته ای بود که گذشت.

مسکن اجتماعی از حرف تا عمل

وزارت راه که طی ۴سال اخیر برنامه موثر و موفقی برای بهبود وضعیت مسکن نداشته، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکن اجتماعی در سال ۹۶ خبر داده است. این در حالی است که طرح مسکن اجتماعی که سابقه آن به بیش از دو دهه قبل و دوره وزارت عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت ششم بازمی‌گردد، در دولت یازدهم و با بازگشت وی به وزارت راه و شهرسازی بعنوان برگ برنده این وزارتخانه برای کمک به خانه دار شدن مردم ارائه شده است.

دولت پول ندهد، عوارض آزادراه تهران - شمال سنگین خواهد بود

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور از احتمال اخذ عوارض جاده ای سنگین از خودروهای عبوری از قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال پس از پایان ساخت آن خبر داد. آزادراه تهران ـ شمال که سال هاست زمان پایان ساخت آن از سوی مسئولان و وزرای مختلف مرتبا تمدید می شود، این روزها به کابوس دولت یازدهم تبدیل شده است. آزادراهی که رئیس جمهور، معاون اول وی و وزیر راه و شهرسازی در تبلیغات انتخاباتی خود در ۴ سال قبل و ابتدای روی کار آمدن دولت، از آن به عنوان یکی از پروژه هایی که دولت یازدهم می خواهد آن را به اتمام برساند، یاد کردند.

با این همه، نه تنها این آزادراه ساخته نشد، بلکه نهایتا به این نتیجه رسیدند که همین جاده چالوس موجود را تعریض و به عنوان آزادراه تهران ـ شمال معرفی کنند. نهایتا قطعات اول و چهارم نیز از سمت تهران به بزرگراه همت و از سمت شمال به آزادراه حاشیه ای دریای خزر متصل شود.

صرفه جویی ۵۰ میلیارد لیتری فرآورده‌های نفتی

حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه طی سه سال و نیم گذشته ۵۰ میلیارد لیتر فرآورده‌ نفتی به ازای مصرف گاز صرفه‌جویی شده است، گفت: امسال توانستیم رکورد ۷۰۰ کیلومتری لوله‌گذاری را به هزار کیلومتر برسانیم؛ این در حالی است که نگرانی‌های مالی‌مان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

صادرات گاز به عراق به زودی کلید می‌خورد

در حال حاضر مذاکرات با عراقی‌ها به منظور حل مشکلات بانکی این کشور در راستای گشایش LCهای لازم انجام شده است که به این ترتیب باید ۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور را برای بازار صادراتی عراق در نظر بگیریم؛ این در حالی است که مذاکراتی با عمان و افغانستان داشته‌ایم که به نظر می‌رسد هرات مقصد صادراتی مناسبی باشد.

در برداشت از پارس جنوبی با قطر برابر شدیم

علی کاردر، معاون وزیر نفت گفت: سال های سختی را در صنعت نفت گذراندیم، البته شاهد دستاوردهای عظیمی از جمله افتتاح پنج فاز پارس جنوبی بودیم، به این ترتیب در میزان برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، با قطر برابر شدیم. اما امیدواریم سالهای باقیمانده را در نیمه دوم ۹۶ یا اوایل سال ۹۷ تکمیل و به بهره برداری برسانیم که این سالهای باقیمانده، شامل فاز ۱۳، ۱۴ و ۲۰، ۲۴ می شود.

ایران در کرسنت جریمه نشد

وزیر نفت گفت: ایران در پرونده کرسنت جریمه‌ای پرداخت نکرده است و به هیچ عنوان اعداد و ارقام نجومی و فوق‌ نجومی که در این زمینه مطرح می‌شود، وجود ندارد. بیژن زنگنه افزود: در مورد پرونده کرسنت به دلیل بی‌تدبیری یک عده که موجب شد کشور در معرض خطر قرار گیرد، مدعی هستیم.

رهایی از انباشت نیروی بیکار تا ده سال آینده

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به نرخ صفر اشتغال در بازه‌ای از زمان پیش بینی می‌کنیم تا ۱۰ سال آینده در تقاضای نیروی کار به تعادل دست یابیم. وی افزود: متاسفانه پیچیدگی بازار کار امروز ناشی از همین انباشت افراد جویای شغل از سال‌های گذشته است.

تولد ۲۰ سالگی تک رقمی شدن نرخ بیکاری

عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار امروز منجر به بروز بحران بیکاری در کشور شده است؛ نگاهی به آمار بیکاری طی دو دهه اخیر خود مُهر تاییدی بر این ادعاست.

مرور نرخ بیکاری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد به رغم هدفگذاری برنامه‌های توسعه‌ای برای کاهش نرخ بیکاری و حتی پیش بینی تحقق نرخ بیکاری ۷ درصدی در برنامه پنجم توسعه اما آخرین نرخ «تک رقمی» بیکاری در سال ۱۳۷۵ و با نرخ ۹.۱ درصد ثبت شد و تا به امروز با گذشت ۲۰ سال، نرخ بیکاری کشور همواره دو رقمی بوده است!

درآمدهای نفتی سال ۹۵ معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان

وزیر اقتصاد درآمد نفتی ایران در سال ۹۵ را ۷۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اگر قرار باشد یارانه مردم را افزایش دهیم، باید میزان مالیات را سه برابر کنیم که منجر به ورشکستگی خواهد شد.

علی طیب نیا گفت: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.

ثمره پول پاشی در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ۵۰ هزار تومان افزایش یارانه برای هر ایرانی، می تواند در سال اول اثر تورمی معادل افزایش ۶.۴ درصد داشته باشد.

این در حالی است که دولتها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر خود دارای قید و بند هستند؛ به نحوی که برخی دولتها ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی اعم از افزایش تقاضای کل و خروج از رکود یا اقتصاد سیاسی) انتخاباتی(تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند؛ اما کسری بودجه ای که در این وضعیت ایجاد می شود، معمولاً از راههای مختلفی تأمین می‌گردد.

دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل می گیرد؟

ولی الله سیف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه رئیس جمهور در ابتدای تحویل دولت یازدهم، اعلام کرده که خزانه را خالی تحویل گرفتیم، اکنون دولت دوازدهم خزانه را با چه رقمی تحویل خواهد گرفت، گفت: تعبیر رئیس جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی های دولت بوده و به شرایطی اشاره داشته اند که فضای اقتصادی آن زمان بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وضعیت درآمدها و هزینه های کشور، تنگنایی را برای دولت ایجاد کرده بود که درآمدها را به حداقل رسانده بود و دولت هم، مواجه با هزینه های سنگینی بود؛ لذا دخل و خرج دولت دچار بحران و اشکال شد و در یک بیان ساده، عنوان گردید که خزانه خالی است. آن زمان مشکل اصلی دولت عدم تعادل دخل و خرج دولت بود.

شبه بانکها در خانه های مردم

در حالی درب تسهیلات دهی بانکها هنوز آنگونه که مردم می‌خواهند به روی مردم باز نشده که صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، بار تامین مالی کوچک را به دوش می‌کشند و رشد روزافزونی یافته‌اند.

با اعمال سختگیری‌های سیستم بانکی، مردم خود دست به کار شده‌اند و در هر گوشه و کناری، یک صندوق قرض الحسنه محلی یا خانوادگی تشکیل داده اند تا بلکه بتوانند، در موارد اضطرار به داد هم برسند و با این روش، پس اندازها و منابع خرد خود را یک کاسه کرده و دردی از هم دوا کنند. البته قدمت قرض الحسنه ها در ایران به زمان های دور برمی گردد و این روحیه، در بسیاری از طایفه ها و کوچه و بازارها وجود داشته و به خوبی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

آشفته بازار گوشت در آستانه ماه رمضان

در حالی‌که کمتر از ۲۰روز به آغاز ماه رمضان باقی مانده، وعده‌های مسئولان دولتی درباره بازار گوشت محقق نشده ونرخ این کالا هر روز گران‌تر می‌شود؛ گوشت گوسفندی در۴سال گذشته ۶۴درصد گران شده است.

البته آرامش بازار گوشت بعد از ایام عید دوام چندانی نیاورد و قیمت این کالا در اوایل اردیبهشت‌ماه جاری مجددا به سوی ۴۰ هزار تومان خیز برداشت؛ این در حالی است که کمتر از ۲۰ روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده و تنظیم بازار گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای اصلی سبد مصرفی مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ علی‌رغم وعده‌هایی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دادند طی روزهای اخیر نرخ گوشت گوسفندی ۴۰ هزار تومان را هم رد کرده است.

بی انضباطی در قیمت میوه

درحالی که قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تره بار معقول و منطقی است، در مراکز خرده فروشی از این آرامش خبری نیست و مردم برای خرید چند قلم میوه باید کلی هزینه کرده و برخی اقلام را به چند برابر قیمت میدان مرکزی خریداری کنند.

در حالی که مغازه داران می توانند با در نظر گرفتن «تا۳۵درصد» سود، انواع میوه را به مردم عرضه کنند، با این حال گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد قیمت میوه در نقاط مختلف شهر بسیار متفاوت و در مقایسه با قیمت میدان مرکزی تهران بسیار فاحش و چشمگیر است؛ به نظر می‌رسد مغازه‌داران به هر قیمتی که مایل باشند محصولاتشان را عرضه می‌کنند.

رهایی ایران از چنگال آنفولانزا

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، گفت: طبق اعلام سازمان دامپزشکی به سازمان جهانی بهداشت دام، ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک شد.

ناصر نبی پور گفت: سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) اعلام کرد که ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک شده و در حال حاضر این مطلب در سایت سازمان جهانی بهداشت دام نیز قید شده است.

واردات پوشاک مشروط به تولید داخلی و صادرات

چندی پیش خبری مبنی بر موافقت با تولید ۲۰ برند خارجی پوشاک در داخل کشور در رسانه ها منتشر شد. این خبر حاکی از ورود تکنولوژی روز دنیا به صنعت پوشاک و برنامه ریزی برای نجات این صنعت قدیمی کشور بود.

ابولقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه انتخاب برندهای خارجی برای تولید در داخل کشور گفت: بر اساس دستور العمل صادر شده برای فعالیت برندهای معروف پوشاک، این بخش باید به اندازه‌ ۲۰ درصد از ارزش ریالی فعالیت خود را در ایران، اقدام به تولید پوشاک کند که با انجام این روند امکان ادامه فروش کالا را در بازار کشور خواهند داشت.

زجر معادن در سایه نبود استانداردها

عدم اجرای ضوابط استاندارد در کشورمان که بهشت معادن دنیاست، سهم امنیت در مهمترین بخش اقتصاد کشور را کاهش داده و منجر به بروز حوادث مکرری از قبیل معدن آزادشهر شده است. هفته گذشته حادثه ای دلخراش در یکی از معادن کشور رخ داد. فارغ از عوامل رخداد این حادثه نگاهی به حوادث مشابه می تواند ضریب پیشگیری از تکرار آن و آمادگی برای حوادث احتمالی را به شدت تغییر دهد.

در مورد حادثه معدن آزادشهر بسیاری از کارشناسان معتقدند عامل انسانی با وارد کردن باطری به درون معدن باعث بروز انفجار شده است. با نگاهی به آمار رسمی می بینیم ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. بر اساس آمار حدود ۸ هزار معدن در کشور وجود دارد.