وزارت بهداشت به داد پرستاران برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا امیرحسنخانی درباره ضرورت افزایش تعرفه خدمات پرستاری، افزود: زمانی که تحولی در حوزه ای شکل می گیرد لازم است همه اجزای زیرمجموعه آن تحت تاثیر این تحول قرار گیرد حال با اجرای طرح تحول سلامت حوزه پرستاری نیز باید از نقاط مثبت این طرح بهره مند شود.

وی ادامه داد: در طرح تحول سلامت پزشکان، مراکز درمانی، تولیدات دارویی و دیگر موارد دیده شده اند اما بخشی از حوزه درمان از جمله پرستاران دیده نشده اند، البته تاحدی نسبت به گذشته وضعیت پرستاران بهتر شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه نرفته زیادی وجود دارد.

امیرحسنخانی تصریح کرد: باید بازنگری در نحوه پرداخت به پرستاران از جمله حقوق یا دریافت کارانه صورت گیرد این درحالی است که بسیاری از موارد مهم در طرح تحول سلامت دیده شد اما حوزه پرستاری تا حدی مغفول ماند.

وی یادآور شد: به نظر می رسد وزارت بهداشت نیز عزم راسخی برای حل مشکل پرستاران و نحوه پرداختی به این گروه از جامعه را دارد و امیدواریم هرچه سریعتر به مشکلات آنها رسیدگی شود.

امیرحسنخانی تاکید کرد: امروزه عدم توجه کافی به قشر پرستار باعث شده احساس ناعادلانه بودن در نحوه پرداختی بین آنها و پزشکان پدید آید به گونه ای که گلایه می کنند از اینکه چرا حقوق و دریافتی پزشکان تا حد زیادی افزایش یافته اما پرستاران همچنان با مشکلات دست وپنجه نرم می کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پرستاران نباید فراموش شوند و اگرچه پزشکان در درمان موثر هستند اما بدون شک بدون مراقبت مناسب از بیمار فعالیت پزشک بی نتیجه خواهد ماند.