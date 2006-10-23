همايش" جوانان و رسانه هاي گروهي" در مصر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اليوم، شركت كنندگان در همايش "جوانان و رسانه هاي گروهي" كه از سوي آموزشگاه سوئدي اسكندريه در مصر برگزار مي شود، به بررسي تصاوير جوانان و كودكان در رسانه هاي گروهي و بررسي برخي از مقالاتي كه روزنامه نگاران اروپايي در مورد كودكان افغانستاني يا كودكان عراقي نوشته اند، مي پردازند.

در اين همايش بررسي مهمترين برنامه هاي تلويزيوني در كشورهاي اسلامي، انعكاس اين برنامه ها بر ديگران و جواناني كه از رسانه هاي گروهي استفاده مي كنند، از محورهاي پيش بيني شده براي اين همايش خواهد بود.

هانينگسون مدير آموزشگاه سوئدي اسكندريه با بيان اينكه اتفاقات اخير در مورد جهان اسلام ازعدم فهم آموزه هاي اسلام و مسلمانان نشأت مي گيرد، گفت: مسئله فهم نادرست از اسلام تنها به دليل كم توجهي جوانان اروپايي نيست بلكه در اين مسئله جوانان مسلمانان نيز تأثيرگذار بوده اند، چرا كه به خوبي نتوانستند آموزه ها و تعاليم خود را معرفي كنند.

وي با بيان اينكه رسانه هاي گروهي نقش بسيار اساسي در اشاعه اسلام و توضيح اهداف آن دارند، اظهار داشت: رسانه هاي گروهي به خوبي مي توانند تفكرات خود و ديدگاههاي ديگران را تبيين كنند، از اين رو ما به شبكه معلومات خاصي نيازمنديم تا بتوان از طريق آن اخبار و اطلاعات درست را ميان جهان اسلام و غرب مبادله كرد.

هدف از برگزاري اين همايش علاوه بر معرفي اسلام، معرفي فرهنگ و زندگي غرب نيز خواهد بود تا بسياري از جواناني كه قصد تحصيل در كشورهاي غربي را دارند با فرهنگ و زندگي آنها آشنا شده، بتوانند تحصيلات خود را ادامه و در آنجا زندگي كنند.