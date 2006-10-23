به گزارش خبرنگار مهر ، اين نمايشگاه در سه بخش داخلي ، بين الملل و ناشران الكترونيك در فضايي به مساحت سي هزارمتر مربع و در قالب هفتصد غرفه برپا خواهد شد .
در اين نمايشگاه ناشران داخلي 90 هزارعنوان كتاب ، ناشران بين الملل 24 هزار عنوان كتاب و ناشران الكترونيك 1300 عنوان از محصولات و نرم افزارهاي خود را در معرض ديد دوستداران كتاب قرار مي دهند .
در اين نمايشگاه به مناسبت نامگذاري امسال به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) غرفه اي نيز با عنوان پيامبر اعظم به معرفي آثار هنري و كتب مرتبط با سيره و زندگي پربركت آن حضرت خواهد پرداخت .
بازديدكنندگان مي توانند طي روزهاي يادشده از ساعت 10 صبح لغايت 21 به اين نمايشگاه فرهنگي مراجعه كنند .
با عرضه بيش از يكصد هزار عنوان كتاب داخلي و خارجي ؛
چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز برگزار مي شود
به مناسبت چهاردهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران ، چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز از ششم تا سيزدهم آبان ماه در محل نمايشگاه هاي دائمي تبريز برگزار مي شود .
کد مطلب 397592
نظر شما