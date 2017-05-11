اجرای طرح کشت گیاهان دارویی در مراتع چهار شهرستان اصفهان

محمد حسین شاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح کشت گیاهان دارویی در چهار شهرستان استان اصفهان گونه‌های کرفس، موسر، باریجه، سماق و آویشن کشت خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش بینی‌های لازم جهت مقابله با آتش سوزی در مراتع صورت گرفته و نیروی اصلی برای حفاظت از پوشش گیاهی خود مردم‌اند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به کمبود امکانات اطفاء حریق اشاره و اظهار داشت: گرچه کمبود تجهیزات احساس می شود اما بدلیل مشکل حضور در ارتفاعات بهترین حافظ منابع طبیعی بهره برداران و مردم اند و مشارکت آنها نقش اساسی در جلوگیری از بروز آتش سوزی دارد.

وی اعلام کرد: بیش از یک هزار و ۲۰۰ پرونده ماده واحده موضوع اختلاف اراضی مردم و دولت در شهرستان‌های غرب استان رسیدگی شده و تعداد ۵۰۰ پرونده باقی مانده با تأمین اعتبار طی یک تا دو سال رسیدگی خواهد شد.

شاملی افزود: طرح گشت گیاهان دارویی در مراتع شهرستانهای فریدونشهر، چادگان، فریدن و بوئین و میاندشت را مصداق اقتصاد مقامتی مطرح کرد.