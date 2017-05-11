کلینیک های گیاه پزشکی کردستان مجهز به سیستم مانیتورینگ شدند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد غفوری شامگاه چهارشنبه و در کارگاه آموزشی بیماری های گندم که با حضور مسئولان حفظ نباتات شهرستان های کردستان در مرکز آموزشی جهادکشاورزی استان در سنندج برگزار شد، گفت: تمام کلینیک های گیاه پزشکی و سم فروشی های استان مجهز به سیستم مانیتورینگ شدند و تمام سمومی که به فروش می رسانند به استناد نسخه های تجویزی ثبت شده و قابل پیگیری است.

وی عنوان کرد: حساسیتی که سازمان جهاد کشاورزی در بحث فروش و مصرف سموم کشاورزی ایجاد کرده منجر به تولید سالم محصولات کشاورزی شده است به گونه ای که در تازه ترین نتایج اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیش از ۹۵ درصد محصولات کشاورزی تولید شده در استان کردستان سالم هستند.

وی با اشاره به اینکه به همت سازمان جهاد کشاورزی ۷۰ نفر مهندس گیاهپزشکی در فروشگاه ها و کلینیک های سم فروشی استان کردستان مشغول به کار شدند،بیان کرد: این مهم علاوه بر اشتغال تحصیلکردگان، باعث علمی شدن استفاده از سموم در محصولات کشاورزی شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرایط آب و هوا در پاییز برای رشد گندم مناسب نبوده است، افزود: در فصل بهار به علت بارندگی و کاهش دمای هوا تا اندازه ای مشکلات به وجود آمده در پاییز برای محصول گندم جبران شده است و امید آن می رود که رشد گندم به شرایط ایدآل خود برسد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد ازکل سطح زیر کشت استان کردستان آبی است، گفت: با توجه به سطح بالای مزارع دیم در استان و مستعد بودن این مزارع برای بروز آفات، سطح مبارزه با بیماری ها و آفات گندم در استان بسیار بالا بوده و این مهم با تلاش کشاورزان، جدیت و همت کارشناسان جهاد محقق شده و می شود.

وی اظهارداشت: علی‌رغم وجود بارندگی های مداوم در فروردین و اردیبهشت ماە و کاهش دمای هوا، خوشبختانە تاکنون هیچ کدام از بیماری های گندم شیوع پیدا نکردە است.