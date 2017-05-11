دغدغه ملت ما کنسرت نیست /مشکل اشتغال جوانان را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاده چهارشنبه شب در جمع حامیان حجت الاسلام رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ارومیه اظهارداشت: شما در زمینه تحریمها گفتید که ۸۰ درصدد عامل تحریمها فقدان مدیریت درست در دولت است و ۲۰ درصد آن به مباحث بینالمللی مربوط میشود.
وی ادامه داد: ولی وقتی شما سرکار آمدید گفتید که صددرصد آن مربوط به مباحث بینالمللی است و گفتید که اگر تحریمها رفع نشود حتی هوا و خاک نیز برای مردم وجود نخواهد داشت و آب نخواهیم توانست بخوریم.
نیکزاد با اشاره به آزادیهای تصنعی مورد ادعای برخی سیاسیون کنونی گفت: این چه جور آزادی است که همیشه از آن دم زده میشود ولی وقتی خبرنگار سؤال میکند با او برخورد زشتی میکنیم و میکروفنش را از دستش میگیریم.
وی با اشاره به فرستادن برخی افراد توسط دولت روحانی به روستاها بیان کرد: این توهین به مردم است که شما یکسری افراد را به روستا میفرستید و میگویید در ایران ریاست جمهوری ۸ ساله است و اگر رأی ندهید یارانه شما را قطع میکنیم و آب و برق شما را تأمین نمیکنیم این کار بسیار غلطی است.
نیکزاد افزود: حضرت علی ویژگیهای زیادی برای کارگزاران خود بیان میکند که یکی از آنها سادهزیستی است، مردم، اگر مسئولین فعلی دولت ساده زیست هستند و ماشینها و حقوقهای آنچنانی ندارند به تغییر رأی ندهید.
وی گفت: مردم، اگر ویژگیهای کارگزاران را که حضرت علی (ع) بیان فرموده است را در وضعیت فعلی میبینید به این روند ادامه دهید ولی اگر در وضعیت فعلی این ویژگیها را نمیبینید به تغییر رأی دهید.
رئیس ستاد انتخاباتی حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، در ادامه با اشاره به اینکه دولت در ماههای پایانی بودجه روستاها و دهیاریها را منوط به موفقیت در انتخابات کرده، بیان داشت: آنها از کجا مطمئن هستند که فردای انتخابات زندهاند یا خیر؟ چرا زندگانی مردم روستا را به انتخابات گره میزنند تا موفقیت خود را تضمین کنند.
وی، ابراز کرد: آقایان مسئول در دولت واقعاً از دغدغه مردم و بیکاری جوانان آگاهی دارند؟ چرا با مردم صادق نیستند؟ بهتر است با مردم صداقت داشته باشند و حقیقت را بگویند.
وی با اشاره به دشمنهراسی برخی از دولتمردان افزود: اگر قرار باشد ما از کدخدا بترسیم و با شیاطین بخندیم و قدم بزنیم چرا این همه شهید دادهایم و این انقلاب شکل گرفته است.
نیکزاد خطاب به حاضرین در ستاد انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی در ارومیه بیان کرد: دولت میگوید که در زمینه سیاست خارجی موفق عمل کرده ولی من به شما مردم ایران میگویم اگر سفره شما رنگینتر و کسب و کار شما بهتر شده باید به همین دولت رأی بدهید ولی اگر این طور نیست پس سیاست خارجی موفق نبوده است.
رئیس ستاد انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی با کنایه به برخی اظهارنظرهای دولتی تصریح کرد: اگر شما فکر میکنید که عزت پاسپورت ایرانی بالا رفته و شغل به وجود آمده آمدن من و شما و دیگران به عرصه انتخابات اصلاً درست نیست و به آنها رأی دهید ولی ما آمدهایم عزت ایران و رفاه آسایش مردم را تأمین کنیم.
نیکزاد گفت: دولتمردان میگویند سایه جنگ را با سیاست خارجی از کشور دور کردیم ولی اینان بدانند شهدا و مردم این سایه را از کشور دور کردند و مردم با شعار انرژی هستهای حق مسلم ماست اوباما را مجبور کردند که به مقام معظم رهبری نامه بنویسد و بخواهد که بر سر میز مذاکره بیایید.
وی با اشاره به افزایش یارانهها در ایام انتخابات توسط دولت فعلی بیان کرد: مگر نگفتید که یارانهها بد است پس چرا در این اواخر آن را ۳ برابر افزایش میدهید و اگر سفر استانی را بد میدانستید چرا الان در یک ماه اخیر این همه سفرهای استانی دارید.
نیکزاد، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ذخایر انقلاب از دید مسئولین دولت، گفت: دریافتکنندگان حقوقهای نجومی را ذخیرههای انقلاب معرفی میکنید! چرا از اهداف و آرمانهای انقلاب فاصله میگیرید. واقعاً آرمانهای انقلاب و امام (ره) و رهبری در گرفتن حقوقهای نجومی توسط قشر خاص جامعه خلاصه میشود.
وزیر سابق راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه خانهدار کردن مردم با ساخت و اتمام پروژههای مسکن مهر باید در دولت فعلی دنبال میشد، تاکید کرد: متاسفانه آقایان افکار دیگری دارند که برای دغدغههای مردم فرصتی نمیگذارد.
وی افزود: دولت رئیسی دولت کار و کرامت است و این بدین معنی است که از حاشیهها به دور است و من به شما میگویم که دغدغه ملت ما کنسرت نیست تا وقت مردم را با مسئله کنسرت بگیریم و باید شغل برای جوانان ایجاد شود.
نیکزاد گفت: رئیسی دولت امنیتی تشکیل نمیدهند و نمیشود در وزارتخانهای که فرهنگی است فردی امنیتی قرار داد.
