به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله گری صبح امروز در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان تعامل دستگاه‌های اجرایی استان با یکدیگر را مثمر ثمر خواند و گفت: اینکه مدیران بتوانند در یک فضای مثبت و سازنده با هم همکاری کنند و درراستای رفع محرومیت استان گام بردارند، باعث امید در بین مردم خواهد شد و خدمات نظام را هرچه بهتر و بیشتر تسریع خواهد بخشید.

وی ضمن ابراز خرسندی از همکاری نزدیک با نهاد انقلابی و مردم دار کمیته امداد، بیان کرد: این شرکت آمادگی دارد تا در راستای اشتراک پذیری رایگان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در کوتاه ترین زمان ممکن همکاری کرده و آنان را از نعمت گازطبیعی برخودارکند.

وی به تعداد اشتراک پذیری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد واظهارداشت: در سال ۹۵ تعداد هزار و ۷۶۵ خانواده مددجو کمیته امداد امام خمینی (ره) از خدمات اشتراک پذیری رایگان این شرکت استفاده که مبلغ ریالی آن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است.

فعله گری به تعداد اشتراک پذیری خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵ تعداد ۳۸۸ خانواده مددجو تحت پوشش سازمان بهزیستی در سطح استان از خدمات اشتراک پذیری رایگان این شرکت استفاده که مقدار ریالی آن ۸۲۰ میلیون ریال است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مجموع اشتراک پذیری خانواده معزز شهداء و جانبازان بالای ۲۵ درصد و مددجویان امداد و بهزیستی اظهار داشت : در سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار از خدمات اشتراک پذیری رایگان این شرکت استفاده که جمع ریالی آن ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال است.

فعله گری بیان کرد: این شرکت در زمینه محرومیت زدایی و حمایت از نیازمندان و مددجویان تحت پوشش آن نهاد از تمامی امکانات و تجهیزات موجود خود در جهت رفاه این قشر بهره خواهد برد.

مدیر کل امداد خمینی (ره) ضمن تشکر از حضور مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان و هیئت همراه گفت : گاز طبیعی رفاه و آسایش را برای مردم سخت کوش این استان به هدیه آورده و این اهمیت را می توان از مقایسه وضعیت زندگی مردم این کشور با کشورهای همسایه درک کرد.

شیخی زاده بیان کرد: امیدوارم این همکاری نزدیک در سال جاری نیز تداوم داشته وموجبات خیر و نیکی برای حمایت از قشر محروم جامعه باشد.