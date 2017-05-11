لزوم راه اندازی خط مستقیم پروازی بین استرالیا و مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در دیدار با سفیر استرالیا در ایران اظهارکرد: خراسان رضوی به لحاظ جمعیت و وسعت جزو استان‌های مهم و پهناور کشور به شمار می‌رود که با اقتصادی قوی، دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن، خدمات است.

وی با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، افزود: مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور، کانون توجه مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است و این فرصت مهم باعث شده که این شهر سالانه پذیرای حدود بیش از ۲۷ میلیون زائر از اقصی نقاط ایران و جهان باشد.

رشیدیان گفت: در کنار ظرفیت زیارت، فرصت های فرهنگی فراوان دیگری نظیر وجود آرامگاه بزرگانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی، خیام، عطار و اماکنی چون کاخ خورشید، پارک ملی تندوره در استان وجود دارد که می تواند برای گردشگران جذاب باشد.

وی با بیان این که از مشهد به بیش از ۲۲ مقصد خارجی به طور مستقیم پرواز داریم؛ بر لزوم راه اندازی خط مستقیم پروازی بین استرالیا ومشهد تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، مانند فرودگاه تهران ویزای فرودگاهی صادر می شود.

رشیدیان در ادامه بر لزوم برنامه ریزی برای تقویت تعاملات اقتصادی استان با کشور استرالیا تاکید کرد و افزود: در این راستا آماده ی تبادل هیات های تجاری و برپایی نمایشگاه های مشترک هستیم.

سفیر استرالیا در ایران نیز در این دیدار با اشاره به این که سفرش به مشهد مقدس دو روزه خواهد بود، گفت: از این که نتوانستم در ۱۰ ماه گذشته که در ایران مشغول به فعالیت شدم به این شهر سفر کند افسوس می خورم.

ایان بیگز افزود: خراسان رضوی را دارای فرهنگ و تمدنی غنی است و ظرفیت های خوبی برای توسعه مناسبات و سرمایه گذاری دارد که باید از آن ها استفاده کنیم.

وی با بیان این که شیعیان ساکن سیدنی و ایرانیان مقیم این کشور خواهان تسهیل در تردد به ایران و مشهد هستند از پیگیری برای ایجاد راه اندازی خط مستقیم پروازی بین دو کشور خبر داد.