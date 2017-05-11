تبلیغات ۱۳ هزار نامزد انتخابات شوراها در آذربایجان غربی آغاز شد

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: مدت تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که از امروز پنجشنبه آغاز شده است، یک هفته ادامه دارد و ۲۴ ساعت پیش از آغاز انتخابات و ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به پایان می رسد.

علیرضا رادفر با اشاره به اینکه رای گیری در آذربایجان غربی در ۲ هزار و ۶۱۶ شعبه اخذ رای انجام می شود، اضافه کرد: از این تعداد، یک هزار و ۷۲۳ شعبه ثابت و ۸۹۳ شعبه سیار است که فرآیند اخذ رای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: هزار و ۲ صندوق شامل ۳۲ صندوق سیار و ۹۷۰ صندوق ثابت در شهرها و هزار و ۵۱۵ صندوق روستایی شامل ۷۷۱ صندوق سیار و ۷۳۴ صندوق ثابت به طور مشترک برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

رادفر گفت: با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها در برخی روستاها، ۹۹ صندوق شامل ۸۰ صندوق ثابت و ۱۹ صندوق سیار تنها به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: صلاحیت ۹۱ درصد از داوطلبان معادل ۱۳ هزار و ۳۸ نفر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان غربی احراز شده که یک هزار و ۹۲۷ نفر از این تعداد معادل ۸۲ درصد ثبت نام کنندگان در شهرها و ۱۱ هزار و ۱۱۱ نفر معادل ۹۳ درصد ثبت نام کنندگان در روستاها، برای راهیابی به شوراهای اسلامی رقابت می کنند.

وی ادامه داد: لیست این افراد توسط فرمانداران هر شهرستان به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه امسال همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می شود.