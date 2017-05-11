  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

از امروز؛

تبلیغات ۱۳ هزار نامزد انتخابات شوراها در آذربایجان غربی آغاز شد

تبلیغات ۱۳ هزار نامزد انتخابات شوراها در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه- تبلیغات قانونی انتخاباتی ۱۳ هزار و ۳۸ داوطلب برای تصاحب کرسی های شوراهای اسلامی شهر وروستا در آذربایجان غربی آغاز شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: مدت تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که از امروز پنجشنبه آغاز شده است، یک هفته ادامه دارد و ۲۴ ساعت پیش از آغاز انتخابات و ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به پایان می رسد.

علیرضا رادفر با اشاره به اینکه رای گیری در آذربایجان غربی در ۲ هزار و ۶۱۶ شعبه اخذ رای انجام می شود، اضافه کرد: از این تعداد، یک هزار و ۷۲۳ شعبه ثابت و ۸۹۳ شعبه سیار است که فرآیند اخذ رای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: هزار و ۲ صندوق شامل ۳۲ صندوق سیار و ۹۷۰ صندوق ثابت در شهرها و هزار و ۵۱۵ صندوق روستایی شامل ۷۷۱ صندوق سیار و ۷۳۴ صندوق ثابت به طور مشترک برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

رادفر گفت: با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها در برخی روستاها، ۹۹ صندوق شامل ۸۰ صندوق ثابت و ۱۹ صندوق سیار تنها به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: صلاحیت ۹۱ درصد از داوطلبان معادل ۱۳ هزار و ۳۸ نفر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان غربی احراز شده که یک هزار و ۹۲۷ نفر از این تعداد معادل ۸۲ درصد ثبت نام کنندگان در شهرها و ۱۱ هزار و ۱۱۱ نفر معادل ۹۳ درصد ثبت نام کنندگان در روستاها، برای راهیابی به شوراهای اسلامی رقابت می کنند.

وی ادامه داد: لیست این افراد توسط فرمانداران هر شهرستان به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه امسال همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می شود.

کد مطلب 3975961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه