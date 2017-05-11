  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی عنوان کرد:

بازسازی واحدهای سیل زده آذربایجان با ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار

بازسازی واحدهای سیل زده آذربایجان با ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار

تبریز - مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: بازسازی واحدهای آسیب دیده در سیل آذربایجان نیازمند ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش خبرنگر مهر، حافظ باباپور پنجشنبه در بازدید از روستای سیل زده چنار عجب شیر اظهار داشت: برای تکمیل و احداث یکهزار و ۳۱۵ واحد آسیب دیده درسیل اخیر در مناطق شهری و روستایی حدود ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار و حدود ۵۵ میلیارد ریال نیز وام بلاعوض مورد نیاز است که درمجموع بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ریال را می طلبد.

وی افزود: اعتباری که برای برای اعطای وام روستاها پیش بینی شده ۲۰۰ میلیون ریال با سود چهار درصدی و در شهرها ۳۰۰ میلیون ریال و همچنین وام بلاعوض درروستاها ۵۰ میلیون و درشهرها ۶۰ میلیون ریال و نیز ۲۰ میلیون ریال وام معیشتی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی تصریح کرد: با توجه به اینکه در روستای چنار عجب شیر آسیب جانی ومالی زیادی داشتیم واکثر واحدها تخریب شده بودند، ستاد بازسازی بنیاد مسکن درخود این روستاها مستقر شده و هرروز آماده پاسخگویی به روستائیان است.

عزیزاله مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در جمع اهالی و ساکنان روستای چنار با اشاره به کمک های رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده  خاطر نشان کرد: ۱۰۰ تن میلگرد و شش هزار تن سیمان ازسوی رهبر معظم انقلاب برای ساخت خانه های سیل زدگان اهدا شده و واحدهای سیل زده وتخریب شده بدون سرپرست خانوار نیز به طور رایگان احداث می شود.

کد مطلب 3975998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه