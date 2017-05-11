بازسازی واحدهای سیل زده آذربایجان با ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگر مهر، حافظ باباپور پنجشنبه در بازدید از روستای سیل زده چنار عجب شیر اظهار داشت: برای تکمیل و احداث یکهزار و ۳۱۵ واحد آسیب دیده درسیل اخیر در مناطق شهری و روستایی حدود ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار و حدود ۵۵ میلیارد ریال نیز وام بلاعوض مورد نیاز است که درمجموع بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ریال را می طلبد.

وی افزود: اعتباری که برای برای اعطای وام روستاها پیش بینی شده ۲۰۰ میلیون ریال با سود چهار درصدی و در شهرها ۳۰۰ میلیون ریال و همچنین وام بلاعوض درروستاها ۵۰ میلیون و درشهرها ۶۰ میلیون ریال و نیز ۲۰ میلیون ریال وام معیشتی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی تصریح کرد: با توجه به اینکه در روستای چنار عجب شیر آسیب جانی ومالی زیادی داشتیم واکثر واحدها تخریب شده بودند، ستاد بازسازی بنیاد مسکن درخود این روستاها مستقر شده و هرروز آماده پاسخگویی به روستائیان است.

عزیزاله مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در جمع اهالی و ساکنان روستای چنار با اشاره به کمک های رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده خاطر نشان کرد: ۱۰۰ تن میلگرد و شش هزار تن سیمان ازسوی رهبر معظم انقلاب برای ساخت خانه های سیل زدگان اهدا شده و واحدهای سیل زده وتخریب شده بدون سرپرست خانوار نیز به طور رایگان احداث می شود.