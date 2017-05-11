به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واژگونی تانکر های حامل مواد پتروشیمی در جاده های لرستان به ویژه در محورهای مواصلاتی پلدختر به داستانی تکراری تبدیل شده و در میان فضای نا به سامان مدیریت تردد این تانکرها، تنها محیط زیست و سلامت مردم لرستان قربانی می شود.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد تانکر های حامل مواد پتروشیمی در محورهای مواصلاتی لرستان اظهار داشت: این تانکرها مواد پتروشیمی را به جنوب و یا مرکز کشور منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه مسیر تردد این تانکرهای حمل مواد پتروشیمی از جاده های لرستان است، گفت: متاسفانه رانندگان این تانکرها به دلیل خواب آلودگی و یا استعمال مواد مخدر توانایی کنترل این وسایل نقلیه را ندارند و ایجاد مشکل برای استان می کنند.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه جاده های لرستان کوهستانی و پیچ در پیچ است و این امر باعث می شود این تانکرها واژگون شوند، افزود: متاسفانه روز گذشته از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر شاهد واژگونی یکی از این تانکرها در جاده زاغه بودیم که کار پاکسازی جاده و عملیات امداد این حادثه تا ساعت ۲ بامداد امروز نیروهای ما را درگیر کرد.

آریایی با تاکید بر اینکه در هنگام واژگونی تانکرهای حمل مواد پتروشیمی نیازمند امکانات و تجهیزات تخصصی هستیم، ادامه داد: این در حالیست که این تجهیزات در استان وجود نداشته و در مواقع حادثه با مشکلات فراوانی مواجه می شویم ...

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با ابراز نگرانی از واژگونی این تانکرهای حمل مواد شیمیایی در استان گفت: با واژگونی این تانکرها جان و سلامت مردم به خطر می افتد و استنشاق این گونه مواد خطرات فراوانی برای مردم به همراه خواهد داشت.

آریایی با انتقاد از اینکه این تانکرهای حمل مواد پتروشیمی در لرستان متولی خاصی ندارند، افزود: جنس این مواد با نفت، بنزین و گازوئیل متفاوت است و تجهیزات و امکانات خاص خودش را برای جلوگیری از خسارت های جبران ناپذیر می طلبد.

وی با بیان علی رغم مکاتبات فراوان از سوی استانداری با وزارت نفت تا کنون اقدام خاصی در این رابطه صورت نگرفته است، اظهار داشت: این تانکرهای حمل مواد پتروشیمی مربوط به پیمانکارانی در شهرهای مختلف است و هنگام وقوع حادثه در جاده های لرستان مشخص نیست که ما باید با چه کسی هماهنگی کنیم.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان بر ضرورت راه اندازی یک نمایندگی در لرستان برای هماهنگی و تعیین تکلیف تانکرهای حادثه دیده تاکید کرد و گفت: این امر کمک می کنند که بدانیم در هنگام حادثه برای این تانکرها باید چه اقدامی انجام دهیم.