۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

کشتی فرنگی قهرمانی آسیا- هند؛

بیابانگرد و نوری راهی فینال شدند/ عبدولی به رده‌بندی رسید

در پایان دور مقدماتی دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شهر دهلی‌نو، افشین بیابانگرد و حسین نوری راهی فینال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان دور مقدماتی دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که از صبح امروز در دهلی نو هندوستان آغاز شده، افشین بیابانگرد و حسین نوری در اوزان۷۱ و ۸۵ کیلوگرم راهی فینال شدند و سامان عبدولی در ۵۹ کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافت.

در وزن ۵۹ کیلوگرم سامان عبدولی در دور اول با نتیجه ۳ بر یک روزادور ژوگانیف از تاجیکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل فیروز توختایف از ازبکستان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عبدولی در این مرحله مقابل کنجیرو فومیتا از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد تا برای کسب مصاف برنز با کالی سلیمانوف از قرقیزستان کشتی بگیرد. میرامبک آیناگولوف از قزاقستان و کنجیرو فومیتا از ژاپن در دیدار فینال این وزن حضور دارند.

در وزن ۷۱ کیلوگرم افشین بیابانگرد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۳ بر یک دیپاک از هند را شکست داد. بیابانگرد در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل نورقاضی آسانگولوف از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت.وی در این دیدار به مصاف تاکشی ایزومی از ژاپن می رود.

در وزن ۸۵ کیلوگرم حسین نوری در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر کانگ از کره جنوبی را شکست داد، وی در دور دوم مقابل فی پنگ از چین با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید. نوری در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی موفق شد عظمت کاستوبایف از قزاقستان را شکست دهد و به فینال راه یابد.حریف وی در دیدار پایانی آتسوشی ماتسوموتو از ژاپن است.

