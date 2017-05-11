به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان دور مقدماتی دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که از صبح امروز در دهلی نو هندوستان آغاز شده، افشین بیابانگرد و حسین نوری در اوزان۷۱ و ۸۵ کیلوگرم راهی فینال شدند و سامان عبدولی در ۵۹ کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافت.

در وزن ۵۹ کیلوگرم سامان عبدولی در دور اول با نتیجه ۳ بر یک روزادور ژوگانیف از تاجیکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل فیروز توختایف از ازبکستان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عبدولی در این مرحله مقابل کنجیرو فومیتا از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد تا برای کسب مصاف برنز با کالی سلیمانوف از قرقیزستان کشتی بگیرد. میرامبک آیناگولوف از قزاقستان و کنجیرو فومیتا از ژاپن در دیدار فینال این وزن حضور دارند.



در وزن ۷۱ کیلوگرم افشین بیابانگرد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۳ بر یک دیپاک از هند را شکست داد. بیابانگرد در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل نورقاضی آسانگولوف از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت.وی در این دیدار به مصاف تاکشی ایزومی از ژاپن می رود.



در وزن ۸۵ کیلوگرم حسین نوری در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر کانگ از کره جنوبی را شکست داد، وی در دور دوم مقابل فی پنگ از چین با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید. نوری در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی موفق شد عظمت کاستوبایف از قزاقستان را شکست دهد و به فینال راه یابد.حریف وی در دیدار پایانی آتسوشی ماتسوموتو از ژاپن است.