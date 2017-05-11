منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی از ظهر فردا (جمعه) تا اوایل وقت روز یکشنبه در ارتفاعات شمالی و شمال شرق استان رگبار باران و رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید و پارهای نقاط بارش تگرگ پیشبینی میشود.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به پیشبینی رگبار باران، آبگرفتگی برخی معابر شهری و نیز بالا آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها و سیلابی شدن رودخانههای فصلی و دائمی مورد انتظار است.
رحمانیان از شهروندان خواست از برپایی چادر و توقف در مناطق یادشده جدا خودداری کنند.
وی همچنین توصیه کرد مسافران عبوری از محورهای مواصلاتی استان بهویژه محور کوهستانی کرج – چالوس از توقف در درههای تند شیب کوهستانی، به دلیل سیل، رانش و ریزش کوه و سنگ خودداری کنند.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز از رانندگان خواست از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان جلوگیری کرده و به رخداد رعدوبرق و وزش باد شدید در فضای باز توجه کنند.
