۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

در دیدار با سران آمریکا در واشنگتن؛

لاوروف حمایت نظامی روسیه از طالبان را رد کرد

وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن، تمامی اتهامات در مورد همکاری تسلیحاتی این کشور با طالبان در افغانستان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه که برای دیدار با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر کرده است، طی یک نشست خبری گفت: کسانی که مطالعه دقیق در مورد افغانستان دارند و از وضعیت فعلی این کشور آگاه هستند، باید بدانند که ادعا در مورد همکاری تسلیحاتی روسیه با طالبان بی اساس است.

وی افزود: ما با طالبان کار می‌کنیم تا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توسط دولت افغانستان ارائه شده بود، عملی کنیم.

تصمیمی که در آن خواهان پیوستن طالبان به روند سیاسی صلح در افغانستان و پذیرش قانون اساسی این کشور شده و از این گروه می خواهد تا خشونت و افراطی گری را کنار بگذارند.

 لازم به ذکر است که پیش از این شماری از مقامات آمریکایی ادعا کرده بودند که براساس برخی شواهد، روسیه با طالبان همکاری نظامی دارد.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع  آمریکا نیز چندی پیش گفته بود که واشنگتن به دلیل حمایت روسیه از شبه نظامیان طالبان، به شدت نگران است.

