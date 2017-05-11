ورود سامانه بارشی به کشور/جمعه هوا بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی گفت:امروز پنج شنبه برای جنوب شرق کشور به ویژه استان سیستان و بلوپستان وزش باد شدید پیش بینی می شود. همچنین خلیج فارس امروز مواج است.

وی ادامه داد: امروز برای استان های فارس،هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری و شرق لرستان ناپایداری جوی پیش بینی می شود.

به گفته کارشناس سازمان هواشناسی عصر امروز موج جدید بارشی از غرب کشور نفوذ کرده و از از فردا شاهد بارش باران در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود.

گودرزی با بیان اینکه هوای تهران فردا بارانی است، افزود: دمای تهران امروز در گرمترین ساعات روز به ۳۲ درجه بالای صفر می رسد. فردا با ورود سامانه بارشی از این گرما کاسته میی شود.

وی با اشاره به گرم شدن سواحل خزر در روزهای گذشته، تاکید کرد: دو روز قبل دمای هوای استان گیلان به ۳۹ درجه هم رسید اما با ورود سامانه جدید بارشی از عصر امروز، دمای هوا در سواحل خزر کاهش می یابد.

کارشناس سازمان هواشناسی، تاکید کرد: هفته آینده بارش های خوبی را در مناطق مختلف کشور شاهد هستیم.