به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کریمی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش مسئولان روابط عمومی ادارات میامی به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه روابط عمومی زبان گویای یک اداره محسوب میشود که از طریق مختلف با مردم در ارتباط است، ابزار داشت: روابط عمومی در راستای فعالیتی که انجام میدهد باید برای مردم جامعه قابلدرک و اثرگذار باشد که در این راستا موقعیتشناسی و مخاطب شناسی از اصول اولیه و بسیار مهم است.
وی بابیان اینکه شهر پویا را یک روابط عمومی قوی میسازد، افزود: یکی از برنامهها و رسالتهای روابط عمومی و رسانهها تبیین و معرفی شهرستان به شمار میرود که این امر مستلزم تعامل و همکاری این دو حوزه با یکدیگر است و باید گفت ارتباط رسانهها با روابط عمومیها میتواند به درج صحیح اخبار و پیشرفت شهرستان کمک کند.
فرماندار میامی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی برنامههای ملی و مذهبی ابراز داشت: روابط عمومی قلب تپنده هر ارگان محسوب میشود که یکی از وظایف آنها اطلاعرسانی برنامههای ملی و مذهبی به شمار میرود که باید گفت انتخابات ازجمله مهمترین برنامههای در حال اجرا است پس باید روابط عمومیها در راستای تشویق مردم به مشارکت حداکثری پای صندوقهای رأی کوشا باشند.
کریمی بابیان اینکه حضور و مشارکت مردم در عرصه انتخابات یک وظیفه ملی و یک تکلیف شرعی است، تصریح کرد: باید بهگونهای شرایط را برنامهریزی و بسترسازی کنیم تا با ایجاد شور و اشتیاق در جامعه حضور مردم در این حماسه ملی برگ زرین دیگری در افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.
وی افزود: در علم روابط عمومی حواس پنجگانه راداریم که هرکدام شکل و شمایل خاصی از نوع نوشتاری، سمعی، بصری و غیره دارند و یک دستگاه اجرایی مانند انسان است و روابط عمومی اعمال یک دستگاه را ثبت و ضبط و ارائه میدهد که از آنها انتظار داریم در راستای تعالی و پیشرفت شهرستان پیش از پیش سهیم باشند.
امامجمعه میامی با اشاره به اهمیت امر خبر و اطلاعرسانی در طول تاریخ، ضمن بیان اینکه روابط عمومی باید ارتباط خوبی بین اقشار مختلف مردم و دستگاهها برقرار کند، ابراز داشت: روابط عمومی بهعنوان پیشآهنگ هر دستگاه محسوب میشود که با برنامهریزی دقیق و مناسب مانند یک موتور محرک، یک دستگاه را به سمت اهداف و آرمانهایش هدایت و تمام امکانات را برای دستیابی به اهداف موردنظر بسیج میکند.
حجتالاسلام صفایی پور در ادامه تصریح کرد: ادارات با همکاری رسانه و فضای مجازی در برپایی انتخاباتی پرشور اقدامات مثبت و مناسبی را برنامهریزی و اجرا کنند چراکه روابط عمومی قدرتی است که یک انسجام و یک رابطه تنگاتنگ در ادارات برای استفاده از تمام ظرفیتها ایجاد میکند.
