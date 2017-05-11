به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از جوانان برتر شهرستان تنگستان با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: یکی از نکات مثبت در استان بوشهر استفاده از ظرفیت جوانان در ردههای مختلف مدیریتی بوده است و دولت تدبیر و امید نیز اعتماد ویژهای نسبت به خلاقیت و توانمندیهای جوانان دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در هر جامعهای بزرگترین سرمایه آن نیروی انسانی آن است و ارزشمندترین آنها نیروهای جوان و خلاق هستند.
وی با اشاره به اینکه نباید نیروی جوانی را به عنوان یک تهدید تلقی کنیم، افزود: جوانان میتوانند موتور محرک توسعه و بالندگی جامعه خود باشند و ایران اسلامی نیز از جمله کشورهای جوان در دنیا محسوب می شود که باید از این ظرفیت استفاده مناسب صورت گیرد.
معاون استاندار بوشهر گفت: در هر زمان به جوانان اعتماد کردیم نتیجه مطلوب آن را شاهد بودهایم و در میادین مختلف نقش آفرینی کردهاند و حتی در زمان دفاع مقدس بهترین فرماندهان ما از بین جوانان بودند.
لزوم استفاده صحیح از ظرفیت جوانان
گراوند بیان کرد: نیروی جوان سرمایهای است که اگر از ظرفیت آن درست استفاده شود میتواند قله ها را فتح و زمینه ساز توسعه جامعه خود شوند.
معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: جوانان همیشه حق پذیرتر و در اجرای وظایف که به آنان سپرده میشود تحرک و نشاط بسیاری خواهند داشت که این یکی از ویژگیهای بارز جوانی است.
گراوند تصریح کرد: عدالت طلبی و حمایت از مظلومان یکی از ویژگی های جوانی است.
نسل جوان نسبت به سرنوشت خود بیتفاوت نباشد
وی با اشاره به دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: حضور حداکثری و مشارکت مردم در پای صندوق های رای امنیت نظام اسلامی را تضمین می کند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: نسل جوان ما نباید نسبت به سرنوشت خود بیتفاوت باشد و باید برای آینده ایران در پای صندوقهای رای حضور یابد.
گراوند خاطرنشان کرد: جوانان باید با مطالعه برنامهها، سوابق، پیشینه و آدمهای اطراف کاندیدا، فرد اصلح را با آگاهی انتخاب کنند.
وی اظهار داشت: قطعا انتخابات ٢٩ اردیبهشت پرشور و بانشاط خواهد بود، چون شاهد حضور و فعالیت جوانان در راستای برگزاری باشکوه انتخابات هستیم.
انتخابات به سمت مشارکت حداکثری برود
معاون استاندار بوشهر گفت: باید در بخش شورای شهر و روستا نیز با حساسیت و دقت کامل افراد را انتخاب کنیم چرا که سرنوشت شهر و روستای ما برای توسعه در اختیار این منتخبین قرار می گیرد.
گراوند گفت: جوانان ما همیشه در عرصه های مختلف نظیر علم، صنعت و اقتصاد در کشور پیشگام بودند و امروز نیز باید در عرصه سیاسی و فضای انتخابات حضور خردمندانه ای داشته باشند.
وی گفت: از همه دستگاهها خواهشمندیم انتخابات را به سمت انتخاباتی با مشارکت حداکثری هدایت کنند.
معاون استاندار بوشهر بیان کرد: نقش آفرینی انتخابات بر عهده مردم است و ما نمیتوانیم روی نقش و هدف مردم تاثیر بگذاریم.
نظر شما