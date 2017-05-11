۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

رئیس ستاد انتخابات بوشهر:

نسل جوان برای آینده ایران پای صندوق‌های رای حضور یابند

بوشهر - معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: نسل جوان ما نباید نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشد و باید برای آینده ایران در پای صندوق‌های رای حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از جوانان برتر شهرستان تنگستان با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: یکی از نکات مثبت در استان بوشهر استفاده از ظرفیت جوانان در رده‌های مختلف مدیریتی بوده است و دولت تدبیر و امید نیز اعتماد ویژه‌ای نسبت به خلاقیت و توانمندی‌های جوانان دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در هر جامعه‌ای بزرگترین سرمایه آن نیروی انسانی آن است و ارزشمندترین  آنها  نیروهای جوان و خلاق هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید نیروی جوانی را به عنوان یک تهدید تلقی کنیم، افزود: جوانان می‌توانند موتور محرک توسعه و بالندگی جامعه خود باشند و ایران اسلامی نیز از جمله کشورهای جوان در دنیا محسوب می شود که باید از این ظرفیت استفاده مناسب صورت گیرد.

معاون استاندار بوشهر گفت: در هر زمان به جوانان اعتماد کردیم نتیجه مطلوب آن را شاهد بوده‌ایم و در میادین مختلف نقش آفرینی کرده‌اند و حتی در زمان دفاع مقدس بهترین فرماندهان  ما از بین جوانان بودند.

لزوم استفاده صحیح از ظرفیت جوانان

گراوند بیان کرد: نیروی جوان سرمایه‌ای است که اگر از ظرفیت‌ آن درست استفاده شود می‌تواند قله ها را فتح و زمینه ساز توسعه جامعه خود شوند.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: جوانان همیشه حق پذیرتر و در اجرای وظایف که به آنان سپرده می‌شود تحرک و نشاط بسیاری خواهند داشت که این یکی از ویژگی‌های بارز جوانی است.

گراوند تصریح کرد: عدالت طلبی و حمایت از مظلومان یکی از ویژگی های جوانی است.

نسل جوان نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نباشد

وی با اشاره به دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: حضور حداکثری و مشارکت مردم در پای صندوق های رای امنیت نظام اسلامی را تضمین می کند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: نسل جوان ما نباید نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشد و باید برای آینده ایران در پای صندوق‌های رای حضور یابد.

گراوند خاطرنشان کرد: جوانان باید با مطالعه برنامه‌ها، سوابق، پیشینه و آدم‌های اطراف کاندیدا، فرد اصلح را با آگاهی انتخاب کنند.

وی اظهار داشت: قطعا انتخابات ٢٩ اردیبهشت پرشور و بانشاط خواهد بود، چون شاهد حضور و فعالیت جوانان در راستای برگزاری باشکوه انتخابات هستیم.

انتخابات به سمت مشارکت حداکثری برود

معاون استاندار بوشهر گفت: باید در بخش شورای شهر و روستا نیز با حساسیت و دقت کامل افراد را انتخاب کنیم چرا که سرنوشت شهر و روستای ما برای توسعه در اختیار این منتخبین قرار می گیرد.

گراوند گفت: جوانان ما همیشه در عرصه های  مختلف نظیر علم، صنعت و اقتصاد در کشور پیشگام بودند و امروز نیز باید در عرصه سیاسی و فضای انتخابات حضور خردمندانه ای داشته باشند.

وی گفت: از همه دستگاه‌ها خواهشمندیم انتخابات را به سمت انتخاباتی با مشارکت حداکثری هدایت کنند.

معاون استاندار بوشهر بیان کرد: نقش آفرینی انتخابات بر عهده مردم است و ما نمی‌توانیم روی نقش و هدف مردم تاثیر بگذاریم.

