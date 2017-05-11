به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ملکشاهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۱۱ هزار و ۸۳۳ شهروند دورودی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان تماس تلفنی برقرار کردند که از این تعداد ۹ هزار و ۸۳ مورد یعنی ۷۶ درصد آن عملیاتی و منجر به حضور ماموران در صحنه و ارائه خدمات پلیسی شده است.

وی یادآور شد: همچنین ۲ هزار و ۷۵۰ مورد تماس یعنی ۲۴ درصد از تماس ها توسط کارشناسان پلیس منجر به راهنمایی و ارشاد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود خاطر نشان کرد :در مدت یاد شده با تعدادی از شهروندان در خصوص میزان رضایت مندی آنان از عملکرد ماموران پلیس ۱۱۰ تماس حاصل شد که اکثر مخاطبین از ارائه خدمات پلیس در شهرستان اعلام رضایت کردند.

سرهنگ ملکشاهی با قدردانی از تعامل خوب شهروندان با پلیس در افزایش امنیت، از آنان خواست هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را با تماس از طریق تلفن ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی پلیس با خادمان خود در نیروی انتظامی اعلام کنند.